Lucas y Schär, fuera del grupo en la vuelta al trabajo del Dépor

Cristóbal Parralo dirigió esta mañana en Abegondo la primera sesión para preparar la visita del viernes a Anoeta (21.00 horas). Lucas Pérez y Fabian Schär no salieron al césped con sus compañeros. El coruñés no pudo ejercitarse por unos problemas estomacales, mientras que el suizo optó por no salir al campo, aunque según el club está apto para competir.

Albentosa se ejercitó junto a sus compañeros en una sesión sin Mosquera ni Sidnei, ambos lesionados. El brasileño será sometido mañana a pruebas médicas para determinar el alcance exacto de sus problemas en el muslo izquierdo por los que tuvo que pedir el cambio ante el Levante.

Para el encuentro del viernes ante la Real Sociedad serán baja por sanción Celso Borges, expulsado el sábado, y Florin Andone, que tendrá que cumplir un partido de castigo por acumulación de amarillas.