Krohn-Dehli: "Ahora estoy en el Dépor y quiero ayudar al máximo"

Michael Krohn-Dehli completó esta mañana su primer entrenamiento como nuevo jugador del Deportivo después de convertirse en el tercer refuerzo invernal del club. El futbolista danés se declaró "muy contento" por recalar en el equipo procedente del Sevilla y se refirió a su pasado celeste.

"Lo entiendo, pero he estado buenos años allí y ahora estoy en el Deportivo. Me gusta Vigo y me gusta la ciudad, pero ahora estoy en el Dépor y quiero ayudar al máximo aquí", manifestó sobre el enfado de la afición del Celta por su llegada al conjunto blanquiazul. "Creo que es normal que estén enfadados, pero es fútbol. Soy la misma persona, no he cambiado por estar aquí", añadió.

El centrocampista se declaró en condiciones de debutar el viernes en Anoeta si así lo decide el entrenador y aseguró que físicamente se encuentra en buen momento a pesar de que apenas dispuso de minutos en Sevilla en las últimas semanas.

"Creo que puedo ayudar con mi experiencia y buen trabajo", destacó el danés. "Puedo jugar en muchas posiciones. Los últimos años jugué más de mediocentro, pero también con Unai (Emery) jugué en banda", apuntó.