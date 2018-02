Cristóbal: "No estoy decepcionado; estoy centrado e ilusionado"

Cristóbal Parralo se mostró esta mañana satisfecho por los 24 futbolistas que tiene a su disposición pese a que el Deportivo no fue capaz de incorporar al mediocentro defensivo que buscaba en este mercado invernal. "Era una posibilidad ese perfil diferente a lo que tenemos", señaló sobre ese ansiado mediocentro que no llegó, pero "siempre dijimos que no iba a venir nadie que no creyéramos que podía sumar". El técnico negó sentirse decepcionado por no contar con ese pivote destructivo que demandaba. "No estoy decepcionado. Estoy centrado, ilusionado y convencido de que si conseguimos una victoria todo se va a ver de manera diferente", indicó el técnico del Deportivo de cara al partido de mañana contra la Real Sociedad.

"Estoy contento con los jugadores que tengo a mi cargo. Estamos centrados, atentos y con toda la fuerza para afrontar el partido mañana", comentó el andaluz, que augura un encuentro "competido" en Anoeta. "Los dos necesitamos los puntos. Ellos por unos objetivos, y nosotros por otros", prosiguió Cristóbal, que viaja a San Sebastián con el objetivo de "competir y luchar al máximo para conseguir esa victoria".

Sobre Emre Çolak, que regresa a la convocatoria tras quedase fuera por decisión técnica ante el Levante a raíz del incidente protagonizado por el turco, señaló que habló con el futbolista después de lo ocurrido y el asunto está "zanjado". "Hemos creído conveniente que entrara. Lo que quiero es sacar el máximo rendimiento a los jugadores que tengo", argumentó el entrenador esta mañana en Riazor.