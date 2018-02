Tino Fernández: "Al equipo tenemos que salvarlo los que estamos desde julio"

Tino Fernández, presidente del Deportivo, aseguró que está convencido de la salvación del equipo y que ve al vestuario también seguro de lograrlo. "Estoy convencido de que nos vamos a salvar y veo al equipo también con esa convicción, pero eso es algo que tenemos que lograr los que estamos aquí desde julio, no los jugadores que acaban de llegar", manifestó el presidente este mediodía en Riazor. "Los tres nuevos fichajes (Koval, Bóveda y Krohn-Dehli) tienen que aportar y tienen que ser relevantes", aunque la responsabilidad de la salvación es de "los que estamos aquí desde julio", insistió.

Explicó el dirigente que habían intentado la contratación de un mediocentro, pero que los esfuerzos realizados no cuajaron. "Queríamos incorporar a un jugador para esa demarcación, pero no pudo ser. No queremos fichar por fichar, queremos jugadores que tengan relevancia en el campo y en el vestuario, como son Bóveda y Krohn-Dehli, no fichar porque sí".

Además de valorar los tres fichajes del mercado de invierno, reconoció que la marcha de Bruno Gama se debe a la necesidad del club de "disponer de una licencia libre y de un margen en el límite salarial" para poder fichar a algún futbolista que se encuentre en el paro si se da el caso. "Podíamos haber rescindido otro contrato y tendríamos unha licencia libre, pero no margen en el limite salarial", aseguró el presidente deportivista.