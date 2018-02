Tino Fernández: "Esto lo vamos a sacar"

Tino Fernández, presidente del Deportivo, está convencido de la permanencia del equipo a pesar de que la situación en la que se encuentra, antepenúltimo y con solo 17 puntos. "Esto lo vamos a sacar", aseguró ayer en la sala de prensa del estadio de Riazor, donde compareció para valorar el recientemente cerrado mercado de fichajes y analizar la situación por la que atraviesa la escuadra blanquiazul con ya dos jornadas de la segunda vuelta consumidas.

El máximo dirigente deportivista apeló a la necesidad de "ver la mejor versión" de alguno de los futbolistas "importantes" de la plantilla para alcanzar el objetivo de la permanencia. "Esa es la clave", especificó Fernández Pico, que destacó que la llegada de los tres fichajes recientes supone realizar unos "ajustes" a una plantilla de la que se esperaba mucho más. "No hemos crecido y nos preguntamos por qué", señaló. "Está claro que algo no hemos hecho bien", agregó.

Salir de la situación actual depende sobre todo de "aquellos que estábamos aquí en julio, consejo de administración, técnicos y jugadores". Los tres que han llegado ahora "tienen que ayudar" y son "de las mejores incorporaciones que se realizaron en este mercado de invierno", afirmó en referencia a Eneko Bóveda y Michael Krohn-Dehli, pero la responsabilidad, para el presidente es del grupo que está trabajando desde el verano.

"Ahora mismo el objetivo es la salvación; en realidad es el objetivo de cada inicio de temporada, el nuestro y el de otros catorce equipos de la categoría", afirmó Tino, que considera que el equipo está "convencido. No noto un grupo roto, lo veo sano y con convicción de que se va a lograr" la salvación. Aunque es consciente de que buena parte de llegar a la meta con "tres equipos por debajo" dependerá en buena medida de los partidos inmediatos ante adversarios próximos en la clasificación, entre ellos la Real Sociedad, el rival de esta noche.

Reconoció el presidente blanquiazul que además del fichaje de Koval, Bóveda y Krohn-Dehli estuvieron trabajando en la incorporación de un mediocentro de contención, aunque al final no lograron el premio al "trabajo" desarrollado. "No queremos fichar por fichar, queremos jugadores relevantes, que sean trascendentes" y asumió su responsabilidad al comparar lo sucedido en el mercado invernal de la temporada pasada cuando llegaron "Ola John y Kakuta" que tuvieron una presencia testimonial y no tuvieron la "relevancia" que pretende desde el club.

Por eso no llegó el ansiado mediocentro, porque tienen que converger varios aspectos: "La voluntad de querer venir, la voluntad del club de procedencia y encajar con el dinero de que disponemos", argumentó. De todas formas, el Deportivo tiene la posibilidad de contratar a algún futbolista que se encuentre en el paro. Por eso se produjo las rescisión del contrato de Bruno Gama. "No es la que más me gusta, pero era la única que nos daba las dos opciones que buscábamos: tener libre una licencia y disponer de cierto margen en el tope salarial por si se produce la posibilidad de realizar una nueva incorporación", explicó. "Podríamos haber rescindido otro contrato, pero solo nos dejaría una ficha libre y sin margen en el tope económico", aclaró.

La responsabilidad de fichar en enero tras la marcha de Richard Barral, exdirector deportivo, la asumieron "entre todos". "Los fichajes se han decidido entre todos, en equipo, como siempre hemos hecho", dijo. Y destacó que desde "ya" están trabajando para contar con una nueva dirección deportiva. "No vamos a fichar por fichar, queremos escuchar propuestas, ya tenemos alguna y seguro que tendremos más. Tiene que haber un modelo, unos objetivos, un equipo de trabajo, con tecnología, informes de gestión...", algo que dote al club de un nuevo equipo de trabajo que facilite el seguimiento y control de futuribles futbolistas que luzcan la camiseta blanquiazul.

Andone, Çolak y Arribas fueron otros nombres propios a los que se refirió el dirigente deportivista. Sobre el rumano dijo que su única pretensión era que se quedase. "Es lo que queríamos, que se quede con nosotros muchos años e incluso queremos ampliarle el contrato", explicó, aunque sin profundizar en la posible oferta al Córdoba para adquirir el 30% que el equipo andaluz tiene sobre el atacante. De Çolak dijo que es un asunto pasado, un incidente que controló directamente el entrenador que no pasó ningún informe al club. Y de Arribas dijo que habían atendido la "petición del jugador, que estaba descontento con su situación", pero aclaró que su traspaso fue lo que permitió en gran parte el fichaje de los tres refuerzos en este mercado invernal.

¿Y su responsabilidad? "Toda, como en el resto de las cosas del club. Soy el mismo responsable para lo bueno como para lo malo. Está funcionando todo correctamente, todos los departamentos, incluso en lo deportivo en las categorías inferiores y el equipo femenino, pero no en el primer equipo y nos preguntamos por qué", insistió. "Hay que saber qué pasa y hacer algo distinto, porque si hacemos lo mismo nada cambiará". Y la otra cuestión era saber si se mantendrá en el cargo en el año que le queda de mandato, a lo que contestó afirmativamente: "Mi obsesión cada día y mi energía es qué puedo aportar para mejorar". Sobre todo en solucionar los problemas del primer equipo, que es lo que reclama una afición que está harta, a la que le concede "matrícula de honor" y a la que pide que siga echando una mano.