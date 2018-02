El Dépor medita destituir a Cristóbal

Cristóbal Parralo dirigió ayer el entrenamiento del Deportivo en Abegondo, el primero tras el desastre del viernes en Anoeta, pero no tiene garantizado que vaya a sentarse en el banquillo de Riazor para el siguiente encuentro de Liga, frente al Betis, fijado para el lunes 12 (21.00 horas). La situación del equipo blanquiazul es tan crítica que el consejo de administración medita la destitución inmediata del técnico andaluz en busca de un revulsivo desde el banquillo con el que reaccionar y acabar alcanzando la permanencia, cada vez más cuesta arriba. La profunda crisis de resultados, y sobre todo la pésima imagen ofrecida el pasado viernes contra la Real Sociedad, han hecho reflexionar al equipo directivo encabezado por Tino Fernández, quien el jueves, en la víspera del partido, aseguró públicamente la continuidad de Cristóbal independientemente de lo que pasara en Anoeta. La destitución es una posibilidad, pero no hay una decisión definitiva al respecto.

Los resultados con Cristóbal son peores que con su antecesor, Pepe Mel. El madrileño fue despedido tras la novena jornada, después de la dura derrota en Riazor ante el Girona (1-2). Entonces el equipo estaba fuera del descenso pese a haber sumado solo ocho puntos en los primeros nueve encuentros. Parralo, en trece, solo ha sido capaz de arañar nueve puntos. Un balance paupérrimo con el que el Dépor se ha hundido en la zona de peligro. Malos resultados y horrible imagen. "Es imposible hacerlo peor", resumió el andaluz tras el 5-0 en Anoeta.

Los futbolistas del Deportivo también hacen autocrítica y asumen su parte de responsabilidad, conscientes de que el entrenador no es ni mucho menos el único culpable, pero al mismo tiempo saben que la cuerda, cuando está tan tensa, suele romper en el banquillo. "Los resultados son los que mandan", resumió Lucas en Anoeta al ser preguntado sobre un posible relevo en la dirección del equipo. Ayer, en Abegondo, fue Luisinho el que se refirió a la incertidumbre sobre el futuro de Cristóbal. "No solo el entrenador, nosotros también estamos tocados. No queríamos que esto pasase. Hay que estar juntos y no hacer cada uno la guerra por su cuenta. Los resultados mandan en el fútbol. El míster hace todo para sacarlo pero no lo está logrando. Nosotros también somos culpables", reconoció el portugués, que entendería un cambio de entrenador si esa fuese la solución: "En esta situación, lo que sea mejor para el club, que así sea".

Martín Lasarte, exfutbolista del Dépor y con experiencia como entrenador en España al frente de la Real Sociedad, es un posible candidato que encaja en el perfil que buscaría el club para hacerse cargo del equipo hasta final de temporada. El uruguayo aseguró ayer a este diario que "nadie de momento" se había puesto en contacto con él desde el Deportivo para interesarse por su situación. Su fuerte carácter, su capacidad de liderazgo y el buen recuerdo que dejó entre la afición coruñesa gustan en el club.