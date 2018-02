"Necesitamos un impulso; hay que ganar y en este momento no importa cómo"

Michael Krohn-Dehli (Copenhague, Dinamarca, 1983) está viviendo unos primeros días agitados como futbolista del Deportivo. Llegó a A Coruña el lunes de la semana pasada, el martes completó su primer entrenamiento en Abegondo y el viernes debutó como titular en Anoeta a las órdenes de Cristóbal Parralo. Desde entonces el técnico que lo alineó fue destituido y ha llegado uno nuevo, Clarence Seedorf, además de un futbolista a prueba para la posición de mediocentro, Sulley Muntari, un pivote con un perfil diferente al del danés.

- Han pasado muchas cosas en muy pocos días.

-Sí. Es un poquito complicado. Llevo aquí una semana. Las primeras impresiones son buenas, del club, de la ciudad y de los compañeros. Tengo buenos pensamientos con ellos. Mi debut no fue el mejor para todo el equipo. Ahora ha venido un nuevo entrenador. Tenemos que trabajar y ver cómo vamos.

- ¿Fue una sorpresa ser titular en Anoeta o tenía esperanzas?

-Fue una sorpresa porque no llevaba mucho tiempo con el equipo. Físicamente me noté bastante bien.

- No fue el debut soñado.

-No. Siempre quieres hacer un debut bueno, con tres puntos. Nunca quieres venir con esas cifras. No tienes una buena sensación después, está claro. Fue un partido muy complicado.

- Malo, individual y colectivamente.

-Como futbolista, tú no haces todo solo, hay que hacerlo como equipo. Ahora estamos trabajando cómo es el equipo, trabajando juntos, y así vamos a mejorar todo.

- Después del 5-0, y viendo el panorama. ¿Llegó a arrepentirse de haber fichado o a preguntarse 'dónde me he metido'?

-No. Yo estoy aquí ahora, en el Dépor, y quiero hacer lo máximo para el club y para los compañeros, para estar en Primera el año que viene también. Ese es el objetivo.

- Pese a ser un recién llegado, ¿cree que la plantilla se ha reactivado con el cambio de técnico?

-Es muy difícil para mí ver cómo cambia todo, porque la semana pasada estuve tres días. Creo que el espíritu del equipo es bueno y la semana pasada también había espíritu. Es un grupo que quiere trabajar y seguir adelante. Con el nuevo entrenador en estos primeros días, bien. Hemos entrenado mucho, también táctico, y creo que ese es el camino.

- ¿Puede sacar conclusiones sobre si ahora hay más ánimos?

-No puedo sacar conclusiones. Es mejor preguntárselo a algunos jugadores que llevan más tiempo. Yo llevo poco más de una semana.

- En el último entrenamiento Seedorf optó por reunirse con los futbolistas y que no salieran al césped. ¿Tema táctico o mental?

-Más táctico. El entrenador quiere hablar con el grupo y quiere saber cómo piensa cada uno también, lo que él esperaba del equipo y de cada uno personalmente.

- En su presentación él resaltó la importancia de dotar al Dépor de una "identidad". ¿Cuáles son las líneas maestras que él quiere?

-Quiere un equipo en el que estemos unidos, juntos, y que sea más sólido en todos los aspectos.

- El lunes se tiene que notar un cambio grande con respecto a Anoeta.

-Sí, pero eso no tiene que ser porque haya un nuevo entrenador, tiene que ser porque el equipo quiere ganar y porque necesitamos los tres puntos.

- El Betis es un equipo atrevido que llega en una situación cómoda, ¿qué partido espera?

-Va a ser difícil. El Betis está haciéndolo bien, tiene una filosofía fija, sabe cómo quiere jugar y juega bien. Será complicado.

- ¿Será clave saber conjugar el ansia por ganar con la necesidad de ser un equipo sólido?

-Tenemos que jugar más juntos, como equipo también, y así poder ayudar más a los compañeros. Estamos trabajando eso también.

- 51 goles encajados en 22 partidos son muchísimos.

-Nunca puedes decir por qué encajamos muchos goles, si es porque somos muy ofensivos o más defensivos. A veces es mejor presionar arriba todos juntos, y así sufre más el otro equipo. Son muchas cosas.

- El lunes Seedorf dirigirá al Dépor tras solo seis días de trabajo, ¿el cambio que se va a ver será más mental que futbolístico?

-El Dépor también ha hecho buenos partidos sin ganar puntos. No es que no hubiera partidos buenos antes. Tuvimos una semana larga para trabajar cosas. Ojalá que funcionen el lunes.

- ¿Es un partido para sacarlo adelante como sea?

-Sí. En este momento no es importante cómo ganemos. Hay que ganar, sea feo o jugando bien. Al final todos quieren ganar con buen fútbol, pero no siempre funciona así. El equipo necesita un impulso y creo que cuando lo tengamos podremos hacer más cosas.

- ¿Todo se vería distinto con una victoria?

-Sí. Hay mucha diferencia.

El equipo necesita algo positivo, no solo día a día en los entrenamientos, porque estamos trabajando bien, sino también en los partidos.

- ¿Físicamente se sintió bien en Anoeta?

-Sí. Todavía me falta algo de ritmo. Es normal. Hay que trabajar día a día para conseguir eso. Ojalá tenga ese ritmo pronto.

- ¿Cuánto le falta para estar a tope?

-No sé. Es difícil saberlo. Intentaré estarlo lo más rápido posible.

- ¿Cómo es el grupo que se ha encontrado desde su llegada?

-Es un vestuario muy unido, muy familiar. Todos quieren trabajar y hacer lo mejor para el equipo.

- Además del míster también es novedad Muntari, a prueba. Si se queda, habrá más competencia en el centro del campo.

-Sí. La competencia no es mala. Es bienvenido. Llevamos un día con él. Estuvimos dentro haciendo cosas en el gimnasio. No puedo decir mucho.

- A Coruña y Vigo son similares en cuanto al clima, ¿qué tal estos primeros días en la ciudad?

-Estoy cómodo. La gente es parecida a la de allí. Estoy feliz y con ganas de ayudar al equipo.

- ¿Qué tal su primera toma de contacto con la afición?

-Solo he tenido buenos comentarios. No he tenido ningún problema. Necesitamos a la afición también para ayudarnos y para sacar lo mejor del equipo.