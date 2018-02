Pantilimon para un penalti en su segundo partido con el Nottingham Forest

Costel Pantilimon dejó su ficha libre para que Krohn-Dehli pudiese ser inscrito en el Dépor y desde hace diez días ha emprendido una nueva vida en la Championship, en todo un doblecampeón de Europa como el Nottingham Forest, que dirige Aitor Karanka. El rumano jugó ayer su segundo duelo bajo palos en Inglaterra (los dos completos) y se convirtió en protagonista porque, a pesar de que su equipo perdió 0-2 ante el Hull City, él detuvo un penalti. El meta se echó a su derecha y sacó una mano arriba que sirvió para detener el lanzamiento del español Jon Toral. En la jugada siguiente el equipo rival hacía ya el 0-1 en un saque de esquina. En su primer duelo tampoco pudo mantener su portería a cero: 2-0 a domicilio ante el Fulham del exdeportivista Slavisa Jovanovic.





