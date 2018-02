Bruno Gama se queja de la "forma" de rescindirle el contrato

Bruno Gama se quejó ayer de la forma en la que se produjo su salida del Deportivo, el último día del mercado de invierno "a unas pocas horas del cierre de mercado con una simple llamada e inmediato correo electrónico", explicó el delantero portugués en un escrito de despedida a la afición blanquiazul. La baja de Bruno fue justificada con el fin de disponer de una licencia libre por su apareciese la posibilidad de fichar a algún futbolista en el paro, requisito obligatorio para contratar fuera del plazo.

El club respondió al luso horas después para precisar que le había indicado "varias veces, a sus agentes y al propio futbolista, tras la apertura del mercado, que se le facilitaría la salida hacia cualquier otro Club pero que, llegado el caso de no existir ofertas o de no aceptar ninguna, como finalmente sucedió, podría darse la situación no deseada que se produjo a última hora del mercado de invierno. Ante la última propuesta recibida, que por su parte no se consideró de interés, sus agentes fueron los que, en la mañana del día 31 de enero, indicaron que el jugador se quedaba en A Coruña y que la única alternativa que le quedaría al club era la que finalmente se dio, la rescisión unilateral por parte del Deportivo", que fue la decisión adoptada por los técnicos.

Bruno Gama destaca que la forma no fue la más adecuada pero incide en que "este no es el Dépor, si no algunas personas que trabajan en él. A pesar de todo, yo me quiero quedar con los buenos momentos que he vivido en este gran club". En su respuesta lo dirigentes deportivistas destacan, por su parte, que adoptaron la decisión de rescindir el contrato del futbolista "única y exclusivamente, por la conveniencia de poder disponer de una ficha de margen una vez cerrado el mercado, anteponiéndose el interés colectivo y del Club por encima de los intereses personales de cualquiera de los miembros de la entidad". La baja de Bruno permite al Deportivo disponer de una licencia libre, que podría ser ocupada por un futbolista en el paro, en este caso Muntari, que sigue a prueba en Abegondo.