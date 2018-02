Un salvavidas para tres

El descenso es cosa de cuatro a menos que cambie radicalmente el panorama en Primera División, donde esos cuatro equipos -Málaga, Deportivo, Las Palmas y Levante- se empeñan en hacer placentero el recorrido por la categoría a rivales que también iniciaron el curso con el objetivo de la permanencia. Los coruñeses tienen la salvación, que marca el equipo granota, a tres puntos; los canarios, a dos y los andaluces a siete. Tal como estaba en la jornada anterior, pues todos ellos sucumbieron durante sus compromisos de este fin de semana

Los deportivistas ya dejaron pasar cuatro oportunidades para salir de los puestos que conducen directamente a Segunda al sumar un solo punto en sus últimos cuatro partidos -Levante (2-2) y Betis (0-1), en Riazor; Real Sociedad (5-0) y Alavés (1-0), a domicilio-. Fueron partidos contra equipos que también andaban en la zona baja de la clasificación y tres de ellos renacieron mientras que otro, el Levante, respiró tras ser capaz de igualar un encuentro en el que los deportivistas vencían por dos goles.

Es incapaz de ganar el Deportivo desde el pasado 9 de diciembre cuando se impuso al Leganés con un solitario gol de Adrián (1-0), desde esa 15ª jornada los blanquiazules acumulan dos empates y siete derrotas. Tampoco le va mucho mejor a los levantinistas, que llevan desde el 19 de noviembre sin lograr la victoria (habían ganado en Las Palmas 0-2), pero desde entonces suman cinco empates y siete derrotas. En esa jornada el Alavés era penúltimo con 12 puntos, tres menos que los deportivistas y cuatro menos del Levante. Nueve jornadas bastaron a los jugadores entrenados por Abelardo para establecer una diferencia de diez puntos con la zona de peligro.

Con catorce jornadas por delante parece obvio que Deportivo, Las Palmas y Levante serán los equipos que luchen por lograr una plaza que asegure la permanencia; pues la situación del Málaga es más compleja, aunque los números indican que no se encuentra tan lejos como para poder recuperarse, pero las sensaciones muestran a un equipo hundido, casi como sucede con el conjunto deportivista. En esta lucha entre tres, habrá que tener en cuenta el golaveraje entre los equipos afectados y el Deportivo no sale muy bien parado. El particular con el Levante está igualado tras empatar a dos en ambos partidos, pero en el general entre ambos los valencianos salen beneficiados tal como están ahora las cosas.

A granotas y deportivistas les falta el segundo partido con los canarios, que visitarán a ambos de forma casi consecutiva. Vendrán a A Coruña en la jornada 29 y acudirán al Ciutat de Valencia en la 31, después de recibir al Madrid en el Gran Canaria. En este campo ganó el Deportivo en la primera vuelta (1-3) y también lo hizo el Levante (0-2). En caso de triple empate los amarillos estarían por abajo en esos momentos, pero el equipo que se salvaría sería el granota por la diferencia de goles en la clasificación general. Los tantos encajados son los que podrían sentenciar a los coruñeses, que ya llevan 53 (los más goleados del campeonato) por 38 de los levantinistas.