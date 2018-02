Andone: "Nadie en este vestuario se está tirando del barco"

Florin Andone, ganador del premio Jugador Estrella Galicia del mes de enero, sigue convencido de que el Deportivo acabará logrando el objetivo de la salvación. "Estoy seguro de que lo vamos a sacar", afirma el rumano, que ve al equipo "mejor" en las últimas jornadas pese a las dos derrotas desde la llegada de Clarence Seedorf al banquillo.

"Con 14 partidos por delante aún es muy pronto para hablar de bajar de categoría. Hay que tener tranquilidad y saber estar en estos momentos, que son difíciles. No puntuamos, pero lo equipos de abajo tampoco lo hacen y el margen es el mismo. Son tres puntos que recortar al Levante y esperemos que sumemos los puntos necesarios para salir de esa zona cuanto antes para nuestra tranquilidad, la del club y la de la afición. Somos los primeros que deseamos sacar esto adelante y lo vamos a dar todo. Todos queremos hacerlo bien y ganar. Si no lo hacemos es porque no salen las cosas, pero nadie en este vestuario se está tirando del barco o no quiere ganar. Estamos jodidos todos por esta situación. Lo que queda es callar, aceptar las críticas y trabajar para sacar esto adelante. Estoy seguro de que lo vamos a sacar", recalcó el delantero.



Según el rumano, Seedorf está "corrigiendo aspectos en los que teníamos mejora y esperemos que pronto se vea reflejado en el campo con resultados positivos". "Todos los partidos son finales para nosotros. Tenemos muchísimas ganas de ganar. Ya son muchos partidos en los que tenemos el premio que buscamos. Tenemos que ganar. Desde mi punto de vista el equipo está mejor, mucho más sólido. Falta meter las ocasiones. Lo único que nos vale ahora es sumar de tres en tres. Es imposible ganar todos los partidos pero por lo menos en casa tenemos que intentar hacernos fuertes y ganar o intentar sumar puntos. Esperemos ante el Espanyol salga bien y ganemos", añadió Andone.



El ariete otorga gran importancia al aspecto psicológico: "Es una situación más o menos mental. Nos falta esa mejoría de mente, de saber llevar los partidos hasta el final. Estoy seguro de que a raíz de todo el trabajo que estamos haciendo y las ideas nuevas del míster lo vamos a sacar". Sobre el partido del viernes contra el Espanyol, considera que llega a Riazor un rival "muy fuerte" con "jugadores muy buenos individualmente" entre los que destaca a Gerard Moreno: "Es su mejor futbolista, sin ninguna duda".