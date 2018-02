Adrián finta a su rodilla

Adrián López protagonizó la buena noticia de ayer al ejercitarse con normalidad junto a sus compañeros en la suave sesión vespertina completada por la plantilla del Deportivo en las instalaciones de Abegondo. Fue un ensayo de muy baja intensidad -básicamente rondos y partidillos de fútbol-tenis- en el que el delantero asturiano fue capaz de participar como uno más sin resentirse de sus problemas en la rodilla izquierda. En el entrenamiento del lunes sufrió una torcedura y el martes le diagnosticaron una "lesión de grado 1 en el ligamento lateral interno" de la articulación. Ayer, sin embargo, salió al campo junto al resto de futbolistas y realizó todas las tareas al mismo ritmo que los demás. Tiene esperanzas de estar a disposición de Clarence Seedorf para el encuentro de mañana frente al Espanyol.

Ayer, tras ejercitarse durante más de una hora y media con un vendaje en la rodilla dañada, realizó varios esprints para probarse camino de los vestuarios. Sus sensaciones eran positivas, y así lo manifestó el propio jugador al término del entrenamiento, aunque su concurso dependerá de un test definitivo que hará esta tarde, a las 17.00 horas, en el último entrenamiento que el preparador holandés dirigirá antes del duelo contra el conjunto perico. En función de cómo se sienta esta tarde sobre el césped de Abegondo, el asturiano decidirá junto a Seedorf y los servicios médicos del club si está o no en condiciones para competir. Si está para jugar, lo hará, ya que el hecho de que compita no implica un riesgo mayor de que pueda sufrir una lesión más importante en la rodilla.

Adrián es uno de los pilares del equipo coruñés y, de hecho, fue titular siempre que estuvo disponible esta temporada, primero a las órdenes de Pepe Mel, luego con Cristóbal Parralo al mando y en las últimas dos jornadas bajo la batuta de Clarence Seedorf. Todos los técnicos han apreciado su versatilidad, ya que reúne cualidades para adaptarse a cualquiera de las posiciones más ofensivas, incluso como referencia. Habitualmente ha partido desde la banda, pero tiende a meterse hacia dentro para aparecer entre líneas y generar espacios que puedan aprovechar sus compañeros.

Esté o no Adrián ante el Espanyol, el entrenador tendrá que recomponer su línea atacante a la fuerza al no poder contar con Bakkali, titular ante el Betis y el Alavés. Fede Cartabia, Carles Gil y Emre Çolak son candidatos a estrenar titularidad con el holandés en el banquillo. Para cubrir la baja de Albentosa en el centro de la zaga, el técnico cuenta con las opciones de Sidnei, siempre y cuando hoy reciba el alta, y Fabian Schär, todavía sin minutos desde el último cambio de entrenador. De momento, Seedorf no ha dado pistas sobre cuál será el once inicial con el que recibirá al Espanyol. Mantiene esa incógnita para tener a todos sus futbolistas en tensión y también porque sus planes también dependen en gran medida de la evolución de Adrián. En el entrenamiento de ayer el técnico rebajó la intensidad para recuperar fuerzas de cara al trascendental choque de mañana. Tras la sesión de esta tarde, el holandés hará pública su lista de convocados para su tercer encuentro en el banquillo del Deportivo.