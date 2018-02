"No vamos a descender"

Carlos Pardellas

"No vamos a descender"

Sulley Muntari hizo esta mañana en Abegondo sus primeras declaraciones como jugador del Deportivo, con el que disputó sus primeros minutos el pasado viernes frente al Espanyol. "Estoy contento de jugar mi primer partido en la Liga española, una de las mejores del mundo, y de jugar en un estadio fantástico. Me hizo mucha ilusión debutar. Todo el mundo conoce al Dépor. Estuvo en Champions y tiene ADN de ser un gran club, histórico, increíble y con mentalidad ganadora", explica el centrocampista, convencido de que el equipo coruñés logrará salvarse: "No vamos a descender. Vengo para trabajar duro y darlo todo para que al final estemos todos contentos, en Primera".

Asegura que contaba con otras ofertas, pero "elegir el Deportivo fue fácil". "Además, ya tenía un exentrenador aquí", comentó sobre Clarence Seedorf, con quien coincidió en el Milan primero como compañero sobre el césped y luego a sus órdenes. "Ambos me llamaron, tanto el club como Seedorf. Fue una decisión de ambos", relató el centrocampista.

El viernes se estrenó con el dorsal 21 que hace años lucía Juan Carlos Valerón, uno de los futbolistas más importantes de la historia del Deportivo. Para Muntari eso supone "una responsabilidad" que asume con naturalidad, dispuesto a "ayudar" en todo lo que pueda. "Desde que llegué todo el mundo me ha recibido muy bien. Estoy muy contento de estar aquí" recalcó el mediocentro, "preparado" para jugar "cuando quiera el entrenador", incluso de inicio si fuese necesario. "Estoy listo para jugar en cualquier momento que se me necesite. Esto no es una situación, lo vemos más como un momento", declaró en referencia a la zona de descenso en la que está actualmente el Dépor.