Luisinho: "Ya no llega con jugar bien; hay que ganar"

Luisinho Correia lamenta que el Deportivo no pudiera sacar adelante el partido ante el Espanyol, en el que a su juicio mereció ganar de forma clara. "Un punto es injusto. Merecíamos los tres", indicó el lateral, consciente de que un empate "no sirve para nada en esta situación". "Ya no llega con jugar bien; hay que ganar. Quedamos tristes, porque son momentos en los que no puedes fallar tanto, pero hay que seguir en esa línea de crear oportunidades y ser solidarios atrás", comentó el portugués esta mañana en Abegondo.

Contra el Espanyol "la sensación fue mejor que en otros partidos", pero eso vale de poco ahora porque de lo que se trata es de vencer como sea. "Tenemos que sumar de tres en tres", recalcó Luisinho.

Mañana el Dépor visitará Getafe y el sábado recibirá al Eibar, dos encuentros que pueden marcar el resto de la temporada: "Es una semana muy importante para nosotros. Con una victoria contra el Getafe, y después recibiendo al Eibar, te puede sacar de la zona en la que estás. No va a ser fácil pero está en nuestras manos y podemos salir. Si no sumas ningún punto va a ser difícil salir. Se puede resolver bastante en esta semana si se puede salir o no", recalcó el defensa luso.