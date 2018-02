Desde el 9 de diciembre del año pasado no gana el Dépor. Lejos queda ya aquella victoria por la mínima en Riazor ante el Leganés gracias a un solitario gol de Adrián. Desde entonces, solo sumó tres puntos en las siguientes diez jornadas, saldadas con siete derrotas y tres empates, ante Villarreal (1-1), Levante (2-2) y Espanyol (0-0). El equipo coruñés hizo méritos de sobra para tumbar al conjunto perico el pasado viernes, pero a estas alturas de poco le valen las sensaciones. Le urge vencer para empezar a levantarse apoyado en un refuerzo positivo. Busca un resultado al que agarrarse y confía en que llegue en el Coliseum Alfonso Pérez, un feudo muy complicado en el que el Getafe, pese a ser un recién ascendido, solo perdió tres veces en lo que va de temporada. "Ya no llega con jugar bien; hay que ganar. Tenemos que sumar de tres en tres", recalca Luisinho, uno de los veteranos del vestuario blanquiazul.

En cuatro días -mañana en Getafe y el sábado en Riazor ante el Eibar- el Deportivo afrontará dos citas claves que, para bien o para mal, pueden marcar lo que resta de campaña. "Es una semana muy importante para nosotros -asegura el portugués-. Con una victoria contra el Getafe, y después recibiendo al Eibar, te puede sacar de la zona en la que estás. No va a ser fácil pero está en nuestras manos y podemos salir. Si no sumas ningún punto va a ser difícil salir. Se puede resolver bastante en esta semana si se puede salir o no".

El partido ante el Espanyol no sirvió para romper la racha sin ganar, pero sí para "demostrar que el equipo puede ir a más". Al término del encuentro, Clarence Seedorf hizo una piña con sus jugadores para trasladarles su satisfacción por el rendimiento y la actitud: "Reconoció que el equipo hizo un gran partido. Nos dijo que esta es la línea a seguir para sacar al Deportivo de donde está. Quedamos tristes, porque son momentos en los que no puedes fallar tanto, pero hay que seguir en esa línea de crear oportunidades y ser solidarios atrás", añadió Luisinho, uno de los fijos en las alineaciones del Deportivo.