Andone: "Hay que valorar el punto contra el Eibar"

Florin Andone reconoció que la situación en la que se encuentra inmerso el equipo no ayuda a afrontar a los partidos y en eso sentido admitió que existe cierto "nerviosismo". Por ese motivo, el delantero rescató el punto logrado contra el Eibar la jornada pasada después de que el equipo se quedara con diez por la expulsión de Koval. "Dadas las circunstancias del otro día hay que valorar el punto que conseguimos contra el Eibar", apntó. "Cuando nos quedamos con uno menos sabíamos que iba a ser muy difícil", añadió.

El rumano deslizó que el mal momento que atraviesa el equipo se traslada al rendimiento individual y provoca errores como los que acumulan los delanteros deportivistas, que ante el Eibar volvieron a fallar numerosas ocasiones a pesar de que consiguieron poner punto y final a una racha de cinco encuentros consecutivos sin marcar. "Cuando las cosas no salen y empieza la presión y el runrún no es fácil. Aunque parezca mentira somos humanos y ese sentimiento lo llevamos dentro. Muchas veces cuando estás en una situación en que las cosas no salen todo es más difícil", reflexionó. "Cada partido tenemos que ganarlo sí o sí y entonces sales con ese plus de nerviosismo. En esta situación tienen que salir los hombres de verdad y los que los tienen grandes. Los que no puedan con la presión que no jueguen", subrayó.

Andone, sin embargo, volvió a mostrarse convencido de que el equipo será capaz de mantener la categoría. "Quedan once partidos y siempre voy a decir lo mismo, confío en el grupo y vamos a sacar esto adelante. Si limamos cosas pequeñas vamos a salir de ahí", aseguró.