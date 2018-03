Adrián: "Creemos en los planteamientos del míster"

Adrián López, capitán desde la llegada de Seedorf al banquillo, trató esta mañana de explicar la enésima decepción del equipo esta temporada. La derrota en Girona complica la situación de los blanquiazules a la espera de lo que hagan el resto de conjuntos implicados en la lucha por la permanencia. El resultado en Montilivi agrava también la racha de resultados desde que el técnico holandés tomó el mando. "Creemos en los planteamientos del míster", aseguró el asturiano antes del entrenamiento de esta mañana en las instalaciones de la ciudad deportiva de Abegondo.

Adrián considera que el equipo ha mejorado a pesar de que contabiliza tan solo dos puntos de 18 posibles desde el aterrizaje de Seedorf. "En lo que no hay mejoría está siendo en cuanto a resultados. Pensamos que el equipo ha mejorado en muchas cosas. La solidez la tenemos más, no nos hacen tantos ocasiones y no nos hacen tantos goles", reflexionó el delantero. "Sí que veo cosas positivas dentro del equipo y en la situación en la que estamos es bueno sacar cosas positivas", añadió.

El delantero destacó que el partido fue "disputado" y que acabaron penalizados por las dos jugadas a balón parado en las que el Girona anotó sus goles. "Para mí era un partido de 0-0", destacó.