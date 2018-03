Xulio Ferreiro trasmite a los futbolistas lo que significa el Deportivo para la ciudad

Xulio Ferreiro, alcalde de A Coruña, acudió esta tarde a las instalaciones de la ciudad deportiva de Abegondo para "intentar transmitir" a los futbolistas del Deportivo lo que "significa para la ciudad" que el equipo blanquiazul continúe en Primera División. Colocado en la última plaza de la clasificación, los deportivistas recibirán el próximo sábado en Riazor (13.00 horas) al Las Palmas, rival directo para alcanzar la permanencia, un partido que para el primer edil de la ciudad "no supondrá el último tren, pero sí será un tren importante" que deben tomar para lograr el objetivo.

Ferreiro, que departió durante unos minutos con Clarence Seedorf, estuvo acompañado por Tino Fernández, presidente de la entidad, durante su mensaje a los futbolistas y al cuerpo técnico del primer equipo con el que pretende "cambiar el paso triste" que lleva el equipo en las últimas semanas -no gana desde el 19 de diciembre-. "Todos los deportivistas vamos al estadio a animar tenemos que empujar; la forma de hacerlo fue acercarme hasta aquí" a hablar con los futbolistas. Aseguró Ferreiro que vio al entrenador "muy animado y muy ilusionado" que él solo le pidió al holandés una cosa: "Que nos den un poquito para que todos podamos creer como él, porque si nos dan ese poquito la gente se va a enganchar con el equipo otra vez".

El presidente blanquiazul agradeció al alcalde "el gesto" de acudir a la ciudad deportiva y reunirse con los futbolistas. Xulio, aparte de alcalde, es deportivista, aficionado, socio y accionista y así se lo transmití a la plantilla. Este es un gesto que suma, pero los protagonistas sobre el césped son los futbolistas y el cuerpo técnico", recordó. Al deportivismo no quiere pedirle nada Fernández Pico, aunque espera que acuda el sábado a Riazor. "No toca pedirle (a la afición), ahora hay que darle", añadió. "No procede darnos por muertos, estamos en una situación delicada, pro se pude salir", concluyó