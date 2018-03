El alcalde reclama compromiso

El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, reclamó ayer compromiso a los futbolistas y cuerpo técnico del Deportivo para alcanzar el objetivo de la salvación durante una visita que realizó a la ciudad deportiva, donde estuvo acompañado por Tino Fernández, presidente de la entidad. "No tengo que deciros lo que significa este equipo para nuestra ciudad, la camiseta que lleváis, lo que significa el escudo para la vida diaria de muchísimos coruñeses", arengó el primer edil coruñés. "El sábado (ante Las Palmas) tenemos una buena oportunidad para cambiar la dinámica y está en vuestras manos. Que la gente vea que hay esperanza porque si lo ve, la gente va a estar otra vez", añadió Ferreiro en un discurso de dos minutos en el vestuario de las instalaciones de Abegondo.

Incidió Xulio Ferreiro en la identidad. Lo que supone ser deportivista, y lo hizo también en primera persona. "No son solo más de cien años de historia, no solo éramos un equipo que era orgullo de su afición, de hecho cuando se produjo el descenso a Segunda División, éramos más socios que en Primera", recordó a los jugadores. "La afición va a estar siempre con el equipo siempre que el equipo le dé algo. Ya sé que hay depresión, disgusto, pero a poco que le deis va a estar ahí; estamos deseando estar ahí", reconoció. "Lo único que pide (la afición) es compromiso", insistió. Fue Tino Fernández el encargado de presentar a Ferreiro y no solo presentó al alcalde de la ciudad sino también a un "aficionado, deportivista, socio y accionista".

Ferreiro llegó a Abegondo acompañado de José Manuel Sande, concejal de Cultura, Deportes e Coñecemento, y ambos fueron recibidos por el presidente del club blanquiazul, al que arropaban los consejeros Enrique Calvete y Daniel Ramos. Tras una breve visita por las instalaciones de la ciudad deportiva, tanto exteriores como interiores, acudieron al vestuario en el que ya esperaban los integrantes del cuerpo técnico, los futbolistas y numerosos empleados del club. "Ni hemos descendido en Girona, ni nos vamos a salvar por ganar al Las Palmas, nos vamos a salvar por hacer un montón de puntos en todas las jornadas que vienen a partir de ahora. No perdamos esto nunca de vista. Quedan muchos puntos, muchos partidos", dijo Fernández Pico a los integrantes de la primera plantilla (con continuos gestos como haciendo ver que utilizasen la cabeza) antes de cederle la palabra al alcalde.

"Llevaba varias semanas viendo cómo empieza a cundir el desánimo en la ciudad y dándole vueltas a la posibilidad de hacer algo como deportivista. Como tal ya voy al estadio, ahí animas, pero como alcalde quise transmitir algo a los jugadores e intentar cambiar el paso triste que llevamos en las últimas semanas ante un partido tan importante como es el del sábado contra Las Palmas. No digo que sea el último tren, pero es un tren importante que hay que coger para enganchar a la gente. Salimos de momentos muy duros en el pasado y si entre todos empujamos un poquito?, la forma que se me ocurrió de empujar fue venir hasta aquí (Abegondo), porque creo que hay que estar a las duras y a las maduras, para entregar trofeos en el Teresa Herrera valemos todos", justificó Ferreiro su presencia en las instalaciones en las que se entrenan los equipos del Deportivo.

El alcalde coruñés reconoció, tras el acto con la primera plantilla blanquiazul, que estaba preocupado por la situación deportiva del equipo a falta de diez jornadas para el final -es penúltimo y está a cinco puntos de la salvación-. "Los números dicen lo que dicen y es para estar preocupados, si no lo estuviese no estaría aquí", afirmó con rotundidad. Ferreiro reiteró que intentaron "transmitir que estar en Primera significa muchas cosas, tanto como ciudadano como deportivista; lo que significa anímicamente para la vida habitual de la gente, para que se sienta más orgullosa de lo que es vestir esta camiseta y lucir este escudo. Ya les dije a los futbolistas que no tengo que explicar qué significa económicamente para la ciudad estar en Primera. Presencia en cientos de países, imagen de la ciudad, movimiento económico, miles de personas en los partidos", recalcó. "Estamos a media batalla (en la Liga) y hay que pelearla", animó.

Tino Fernández quiso "agradecer el gesto de Xulio" porque "es un gesto que suma, pero los protagonistas sobre el césped son los futbolistas y el cuerpo técnico", recordó. Al presidente del club blanquiazul le pareció "buena" la idea de Ferreiro de arengar a los jugadores porque además de ser el alcalde y "primer coruñés, es deportivista, siente y sufre el Deportivo, ya se lo dije a los futbolistas: es el alcalde, es aficionado, abonado y accionista", destacó el mandatario blanquiazul.