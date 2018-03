Sidnei: "El sábado no podemos fallar en nada; hay que ganar sí o sí"

Sidnei Rechel analizó esta mañana en Abegondo la delicadísima situación del Deportivo, penúltimo clasificado a cinco puntos de los puestos de salvación. Califica como una "final" el partido del sábado contra Las Palmas en Riazor y espera que sirva para marcar un cambio de tendencia. "Sabemos que hacemos buenas cosas pero en la situación que estamos lo más importante son los resultados. Sabemos que el sábado no podemos fallar en nada. Tenemos que ganar sí o sí", indicó en Abegondo.

El brasileño agradece la visita del alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, quien ayer por la tarde estuvo en Abegondo para alentar y responsabilizar a la plantilla y al cuerpo técnico. "Nos deja muy contentos. Para nosotros fue una alegría. Somos muy criticados por todos y cuando recibes una visita así, de apoyo, para nosotros es muy importante. Esperemos que el sábado podamos cambiar esta dinámica de resultados", afirmó el central.

Sidnei cree que "en los últimos partidos merecíamos más puntos" y centra toda la atención en la cita del sábado contra Las Palmas. "No podemos pensar en no sumar los tres puntos. El único pensamiento es la victoria. No podemos pensar en nada más. Esta semana sabemos la importancia de este partido. A partir de ahora todas las semanas son muy importantes", añadió el defensa, quien reconoció que la situación "pesa bastante", pero que el equipo está preparado para "cambiar esta dinámica".

La plantilla del Deportivo trabaja esta mañana en el gimnasio de Abegondo. Solo saldrá al césped por la tarde (18.00 horas) para completar la doble sesión programada por Clarence Seedorf para hoy. Mañana, a las 09.30 horas, el equipo se reunirá para desayunar en el hotel María Pita y a continuación se ejecitará en el estadio de Riazor.