Choque de debilidades en Riazor

Pocas estadísticas encabeza el Deportivo en esta temporada tan decepcionante. Solo las negativas, como la de goles encajados. Nada más y nada menos que 59 en 28 jornadas. El pasado viernes, en Montilivi, volvió a mostrar una alarmante fragilidad al recibir los dos tantos en sendas faltas laterales mal defendidas. Sigue pagando caro sus desatenciones y errores graves, individuales y colectivos, que los rivales aprovechan para hacer daño. Algo parecido le está pasando a la Unión Deportiva Las Palmas, cuya debilidad atrás también es manifiesta. Por algo es el segundo equipo que más goles lamentó, 57, solo dos menos que el conjunto coruñés. Ambos se enfrentarán el sábado en Riazor (13.00 horas) en un choque en el que, más que nunca, para los dos será clave subir los niveles de fiabilidad y no dar facilidades al rival. Sidnei: "El sábado no podemos fallar en nada. Tenemos que ganar sí o sí".

Un discurso parecido al del exdeportivista Momo, uno de los veteranos del conjunto isleño, que apuesta también por hacer un partido perfecto, sin conceder nada al adversario como le volvió a ocurrir a Las Palmas el pasado fin de semana en su derrota en casa ante el Villarreal. "Debemos corregir los errores del otro día y no ir tan alocados arriba. Eso es lo que estamos tratando de trabajar para tener esa consistencia", explica el grancanario, que opta por trasladar la presión a su exequipo. "Ellos tienen sus armas y nosotros las nuestras. Hay que tener tranquilidad y no volvernos locos, ellos pueden tener esa presión -argumenta Momo-. Queremos recuperar las buenas sensaciones. Salimos muy dolidos el otro día. Es un partido trascendental para los dos, pero esperamos que gestionando bien el encuentro y aguantando la presión, podamos hacer daño con nuestras armas".

A Las Palmas puede que le alcance con empatar en Riazor para mantener vivas sus esperanzas de salvación pero en el caso del Deportivo el único resultado válido es la victoria. Es el que está más necesitado -un punto por debajo de su próximo rival y a cinco de la salvación, que marca el Levante- y, además, juega en casa. Por eso "el único pensamiento es la victoria", recalca Sidnei. "Sabemos que hacemos buenas cosas pero en la situación que estamos lo más importante son los resultados No podemos pensar en no sumar los tres puntos. No podemos pensar en nada más. Esta semana sabemos la importancia de este partido. A partir de ahora todas las semanas son muy importantes", recalcó el central blanquiazul. Esa urgencia por ganar que tiene el Dépor espera Momo que se transforme en ansiedad y que eso acabe jugando en contra del equipo coruñés que, a su juicio, dispone de "una gran plantilla con jugadores contrastados, con experiencia y rápidos".

"También tienen esa presión de estar abajo -añade Momo-. En casa están teniendo ocasiones. Intentarán apretar con la afición y salir a por todas. Eso es lo que tenemos que gestionar nosotros, que con los minutos se pongan nerviosos. Es un partido importantísimo para los dos, porque puede marcar un punto de inflexión. Esperamos quitarnos las malas sensaciones y jugar con la presión que tenga el Deportivo allí". Sidnei, por su parte, reconoce que la mala situación "pesa bastante" pero confía en el equipo coruñés, al que ve preparado para "cambiar esta dinámica". "Es una final y lo sabemos. En los últimos partidos merecíamos más puntos pero lo que importa son los resultados y no los estamos consiguiendo", lamenta el brasileño.

Buena parte de las opciones de éxito del Deportivo en su complicada misión de acabar salvándose pasa por ganar solidez para no recibir tantos goles. "Tenemos que intentar cambiar eso, sufrir menos goles y conseguir victorias, que es nuestro objetivo ahora. Sabemos que tenemos equipo para salir de esta situación y juntos estoy seguro de que vamos a salir. La afición tiene que creer. Seguro que estará como siempre, apoyándonos. Estamos trabajando para salir de esa situación y darles una alegría", indicó. El aspecto psicológico también es clave para Momo porque "cuando estás metido abajo" el problema "es más de cabeza". "Te bloqueas y te entran los nervios -relata el extremo-. Las plantillas que están abajo son grandes plantillas y al final te metes abajo y todo es psicológico. El que gestione mejor eso, tendrá mucho ganado".

Cualquier acto de buena voluntad para tratar de sumar es bienvenido en una situación tan dramática como la del Deportivo, que el martes por la tarde recibió la visita del alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, para alentar y responsabilizar a los jugadores y los técnicos. "Nos deja muy contentos. Para nosotros fue una alegría -explicó Sidnei sobre la reunión con Ferreiro-. Somos muy criticados por todos y cuando recibes una visita así, de apoyo, para nosotros es muy importante. Esperemos que el sábado podamos cambiar esta dinámica de resultados".