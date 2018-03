"El sábado la gente va a estar en Riazor, porque siempre estuvo"

El Deportivo-Las Palmas del próximo sábado puede ser definitivo, sobre todo para el equipo blanquiazul, que está obligado a ganar para recuperar a parte de una afición completamente desencantada y decepcionada por la trayectoria de este curso. La victoria permitiría a los coruñeses superar en la clasificación a los canarios, aventajarlos en dos puntos y contar con el golaverage a favor. La derrota podría suponer la sentencia definitiva para los locales, por eso los futbolistas y exfutbolistas siguen confiando en que el deportivismo mantenga el apoyo al equipo en este día tan importante. Cinco exjugadores del club sienten la decepción de cualquier seguidor, pero afirman que el sábado estarán en Riazor.

"Estamos ante una final, de hecho todos los partidos que nos quedan lo son", afirma Manuel Ríos Quintanilla, Manolete, ex futbolista internacional del equipo coruñés en la década de los setenta y presidente de la Asociación de Veteranos. "Llevamos muchas finales", asevera José Manuel Portela, central del cuadro blanquiazul en la década de los ochenta. "Todo lo que no sea ganar supondría empezar a pensar en Segunda, aunque todavía quedasen posibilidades matemáticas. Ganar nos dejaría, como mínimo, aun a cinco del Levante y superaríamos al Las Palmas", añadió. "Este es un partido de siete puntos", afirma Paco Liaño (portero de los noventa), "si se gana no hay nada resuelto, pero si se pierde?", dice en la misma línea que Portela.

José Manuel Traba, delantero en los ochenta, piensa que lo más importante de este partido "no es la victoria, sino las sensaciones que deje el equipo", aunque reconoce que "es fundamental ganar", pero el de Fisterra considera más importante "darle una motivación a los aficionados y generar mejores sensaciones" que las que "produce el simple hecho de ganar", aunque insiste en que el sábado será "fundamental". Con matices coincide Eduardo López Beci, también atacante blanquiazul, pero en las décadas de los sesenta y setenta, que coincidió con Manolete en aquel equipo ascensor. "En nuestra época bajábamos y subíamos de inmediato porque teníamos un muy buen equipo para Segunda, pero en Primera siempre íbamos justos", recuerda. "Ahora hay que recuperar la ilusión de la gente y la mejor forma de hacerlo es con una victoria", agrega.

Todos entienden el enfado generalizado de la afición porque todos son "ahora aficionados y deportivistas", pero recuerdan que en la actualidad lo que importa es el Deportivo. Algo parecido a lo que hizo Vicente Gómez, centrocampista y uno de los capitanes del Las Palmas, tras la última derrota de su equipo en el Gran Canaria frente al Villarreal (0-2). "No sé ni qué decir a la afición. Que lo hagan (seguir apoyando) por el escudo, porque ninguno de nosotros lo merece", declaró tras perder el partido de la jornada anterior. Los exdeportivistas van en la misma línea al referirse al apoyo que necesita el Deportivo en el encuentro del sábado.

"La gente va a estar el sábado sin duda, porque cuando el equipo lo necesitó siempre estuvo", afirma con rotundidad Traba. "Esta afición no sé si es la mejor de España, pero sin duda está entre las tres mejores", añade. "A pesar de la decepción que existe, yo también estoy decepcionado, voy a ir al campo. Estoy convencido de que va a haber una muy buena entrada porque la gente siempre está con el equipo y el futbolista se siente más respaldado cuando ve las gradas llenas. Necesitamos ganar para recuperar esa dosis de moral y optimismo que perdimos", insiste.

Manolete y Liaño coinciden, pues piensan que ahora mismo el equipo tiene que estar por encima de todo y por eso la gente "no va a fallar". "Estoy convencido de que a pesar de todo el deportivista no va a dejar a su equipo a la deriva, yo pediría a la gente que siga firme, que el sábado apoye al equipo y que al final se exprese según crea conveniente", comenta el exportero cántabro. Para el excentrocampista internacional coruñés "es el momento oportuno para que los que queremos al Deportivo estemos con el equipo, ya que ver las gradas llenas supone un estímulo importante para los futbolistas", sobre todo en un partido "tan importante".