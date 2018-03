Una "luz" en la oscuridad del Dépor

Las trece jornadas sin ganar que lleva el Deportivo, penúltimo a cinco puntos de los puestos de salvación, han complicado la situación hasta el punto de convertir el partido de mañana en Riazor frente a Las Palmas (13.00 horas) en la última tabla de salvación para el equipo coruñés, que sigue en caída libre pese a la llegada de Clarence Seedorf, el tercer técnico blanquiazul en lo que va de temporada. Hace tiempo que el Dépor necesita con urgencia un resultado positivo al que agarrarse y, después de tantas semanas seguidas de decepciones, el margen de error se acabó. Todo lo que no sea vencer mañana lo dejará definitivamente contra las cuerdas, casi con pie y medio en la Segunda División. Aún hay esperanzas, pero todas pasan por amarrar mañana los tres puntos ante un rival directo para ver algo de "luz" en la oscuridad, tal y como apuntó ayer Lucas Pérez: "Con una victoria cambia todo, moralmente y físicamente es un plus que nos daría para ver una luz al final del túnel".

Nadie en el Deportivo ha rendido al nivel esperado y el equipo echa de menos esas individualidades que en pretemporada auguraban un año tranquilo, pero que siguen sin aflorar. Todos están muy por debajo de sus posibilidades y el primero en hacer autocrítica es el delantero coruñés. "A nivel personal estoy decepcionado y triste por cómo están saliendo las cosas. Tenía muchas ilusiones esta temporada para que saliera todo bien, al equipo y a mí. Es normal que la gente se sienta decepcionada conmigo. Yo soy el primero que lo está", reconoce Lucas. Está "decepcionado" y siente "frustración" por poner todo de su parte sin obtener recompensa: "Soy el primero que quiere dar mi mejor versión". Mañana, ante Las Palmas, intentará colaborar con goles pero, por encima de todo, de lo que se trata es de que los tres puntos se queden en A Coruña. Por eso le da lo mismo que anote "cualquier compañero". "Y si podemos hacer cuatro o cinco goles, mejor", argumenta.

El equipo de Paco Jémez también "está teniendo problemas, como los cuatro de abajo". Vive una "situación límite", similar a la del Deportivo. "Estamos con la necesidad de puntuar, igual que ellos", asegura el atacante blanquiazul, indiscutible en el once inicial primero con Pepe Mel, luego con Cristóbal Parralo y ahora con Clarence Seedorf. A su llegada, el holandés trató de dotar al Dépor de las herramientas necesarias para ser un equipo más sólido, según el análisis de Lucas, que ahora ve al técnico más pendiente de cómo mejorar en ataque. Su primer objetivo fue "dar una estructura a nivel más de seguridad defensiva", mientras que ahora "está empezando a trabajar más la parte ofensiva".

Es el momento de hablar en el campo, con hechos. Por eso a la afición Lucas "no le diría nada". "Lo único que puedo hacer es entrenar, el sábado ganar y que vuelvan a coger la confianza, que nosotros también la tenemos desde dentro, pero es entendible que la tristeza, la decepción y la desilusión sean grandes. Es entendible que ahora mismo todo el mismo sea pesimista. A mí también me pasa. Cuando pierdes un partido te vas a casa y solo lo ves negro. Yo me intento apoyar en mi familia y en mis amigos, y al día siguiente amanece", relata Lucas, convencido de que es posible marcar mañana un punto de inflexión a costa de un rival directo como Las Palmas: "El ser humano es todo emoción. La afición lo que más desea y necesita es una victoria. Se volvería a ilusionar y es lo que le queremos dar".