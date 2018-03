Çolak: "Este club no merece esta posición"

Emre Çolak lamentó esta tarde la delicada situación en la que se encuentra el Deportivo tras el empate contra Las Palmas del sábado pasado. El conjunto blanquiazul se quedó a siete puntos de la permanencia con ese resultado y vio muy comprometidas sus opciones de continuar en Primera. El centrocampista turco destacó que los aficionados no merecen el puesto que ocupa el equipo en la tabla y se mostró confiado en aprovechar las jornadas que todavía quedan por delante. "Este club no merece esta posición, ni la afición ni esta ciudad merecen esta posición. Me gusta pasear por Coruña y comer fuera, pero en esta situación no quiero porque sé que somos responsables de la situación", argumentó esta tarde Çolak antes del entrenamiento de la plantilla en la ciudad deportiva.

El centrocampista no dudó en responsabilizar a los jugadores de la situación en la tabla y señaló que solo ellos son los que pueden solucionarlo. "Nadie quiere estar en esta situación, pero ni afición ni directiva pueden hacer nada. Si alguien tiene que cambiar algo somos nosotros", subrayó.