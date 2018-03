Lucas y Sidnei, dos más entre algodones

La semana de trabajo comenzó torcida para Clarence Seedorf, ya que solo doce jugadores de campo del primer equipo del Deportivo pudieron completar la sesión vespertina que dirigió el holandés tras los tres días de descanso posteriores al empate del pasado fin de semana frente a la Unión Deportiva Las Palmas (1-1). Lucas Pérez no salió al césped de Abegondo debido a unas molestias en los aductores. Está pendiente de evolución, al igual que Sidnei Rechel, quien tuvo que abandonar antes de tiempo el entrenamiento por unos problemas en el sóleo de la pierna derecha. Según informó el club, los servicios médicos del Dépor no descartan la posibilidad de que sean sometidos a pruebas de imagen aunque, en principio, son percances que no revisten excesiva gravedad y no les deberían apartar del próximo partido, la visita al Wanda Metropolitano del domingo 1 de abril, para la que aún faltan once días.

Ante el Atlético también esperan estar disponibles Fede Cartabia y Luisinho, quienes ayer avanzaron sobre el césped en sus respectivas recuperaciones, si bien todavía no han comenzado su reincorporación paulatina al grupo. En cambio, no salieron al campo los también lesionados Fede Valverde, Florin Andone y Eneko Bóveda. Además, tampoco estuvieron en la vuelta al trabajo los dos internacionales actualmente con sus selecciones: el costarricense Celso Borges y el suizo Fabian Schär.

Sidnei no fue el único que no pudo completar el entrenamiento de ayer. También se retiró antes Sulley Muntari, en su caso por unos calambres sin importancia, tal y como confirmó luego el ghanés en rueda de prensa: "No tengo nada. Todo bien. Simplemente me retiré al vestuario antes porque tenía un calambre, pero mañana [por hoy] ya entreno", garantizó el centrocampista, quien confía en que Clarence Seedorf pueda recuperar a varios compañeros para apurar las mínimas opciones que quedan de alcanzar la salvación. "Necesitamos a todo el mundo para ganar partidos y conseguir el objetivo de seguir en Primera", explicó Muntari.

"Todo es posible en la vida"

A su juicio, todo el mundo en el vestuario cree que todavía es posible evitar las tres plazas de condena a Segunda. Tras el paréntesis de tres días posterior al empate del pasado sábado, la plantilla vuelve a centrarse en preparar lo mejor posible los partidos que quedan. "Estos tres días sirvieron para quitar un poco de tensión pero no para relajarnos. Sabemos la tarea que tenemos por delante. Hay que ser humildes, continuar e intentar sacar esto. Todo es posible en la vida. Por eso estamos aquí. Yo creo que es posible, mis compañeros también, y estamos trabajando duro para poder salir de ahí", añadió el ghanés.

De cara a la próxima jornada, Seedorf espera recuperar a Cartabia, Andone y Luisinho. Especialmente importante es el concurso del lateral izquierdo portugués, ya que el otro futbolista para esa posición, Fernando Navarro, será baja por sanción ante el Atlético.