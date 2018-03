Bicho regresa cinco meses después a una lista del Fabril

El Fabril busca mañana a las 17.00 seguir en racha en el derbi ante el Pontevedra y no renuncia a asaltar el liderato (a la misma hora se juega el Fuenlabrada-Toledo). Tras dos triunfos seguidos, recibe en Abegondo a un necesitado equipo granate aún con bajas, sobre todo en la retaguardia (Francis, One, Quique Fornos...), pero con la novedad de Bicho. El zurdo de Sada regresa a una lista de convocados cinco meses tras hacer una gran pretemporada con el primer equipo y después de operarse su hombro derecho, y puede convertirse en el gran refuerzo del filial para este final de temporada. Álex Cobo, Blas, Raúl, Lucas Viña, Carlos López, Gaizka, Edu Expósito, Diego Caballo, Queijeiro, Óscar Pinchi, Jardel, Uxío, Borja Galán, Romay y los juveniles Pablo Brea, Carracedo y Mujaid completan la citación.