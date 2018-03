"El empate nos favorece y es un punto a favor, pero saldremos a ganar"

Teresa Abelleira (Pontevedra, 2000) espera con "muchas ganas" el trascendental partido del domingo (17.00 horas) que enfrentará al Deportivo Abanca y al Oviedo en Ponte dos Brozos, donde se decidirá el campeón del grupo 1 de la Segunda División femenina, o lo que es lo mismo, cuál de los dos equipos peleará por el ascenso a la máxima categoría nacional. Antes de unirse el lunes a la concentración de la selección española sub 19 para disputar la Ronda Élite del Campeonato de Europa de la categoría, la capitana blanquiazul espera consolidar el liderato con una victoria, aunque el empate le vale al Dépor para mantener su ventaja de un punto sobre las asturianas.

- ¿La ansiedad aumenta a medida que se acerca el día de jugarse el título?

-Siempre hay nervios, pero son esos nervios buenos de querer jugar ya el partido. Estamos con muchas ganas.

- ¿Están variando las rutinas por la trascendencia del encuentro?

-No. No está cambiando nada. Sabemos que es un partido importante pero no creo que haya que cambiar nada.

- ¿Varía la manera de afrontar el encuentro por el hecho de saber que el empate les vale para seguir en lo más alto de la tabla?

-Obviamente, saldremos a por la victoria. Fue así durante toda la temporada y eso no va a cambiar. Nosotras vamos a por los tres puntos. Está claro que el empate nos favorece y es un punto a favor, pero vamos a salir a ganar.

- Ponte dos Brozos estará a reventar, ¿eso les presiona o les responsabiliza?

-No es que sea presión. Estamos muy agradecidas con la gente y ese respaldo lo que nos hace es tener todavía más ganas de demostrar a la afición. Estamos contentas de que la gente se haya animado tanto.

- ¿La pésima temporada del primer equipo masculino hace que la afición se ilusione más con el Fabril y con el Dépor Abanca?

-Sí, puede ser. A ellos no les están acompañando los resultados y quizá la gente busca otros equipos del club, pero eso no tiene nada que ver. Ellos se siguen mereciendo que la gente vaya a verlos. En los momentos más duros es cuando más se necesita a la afición.

- ¿Cómo se imagina que estará Ponte dos Brozos?

-Me gusta mucho visualizar los partidos, y estos más, que son más importantes. Me imagino mucha gente, la verdad.

- Pase lo que pase el domingo, la afición se sentirá orgullosa.

-Espero que sí. Yo creo que hemos hecho un gran trabajo. Esta competición es un poco injusta y casi te lo juegas todo a un partido. El año es bueno.

- ¿A estas alturas es imposible no soñar con pelear el ascenso?

-Sabemos que está ahí, pero primero hay que pensar en el partido del domingo. Ojalá podamos jugar el play off, pero lo primero es ganar la liga.

- Deportivo y Oviedo han dominado de forma aplastante su grupo, pero el domingo se jugarán toda la temporada en un solo partido. ¿Qué le parece que solo el primero vaya a luchar por el ascenso?

-Es muy injusto que solo juegue el play off el primero. El Oviedo, por ejemplo, tiene mejores estadísticas que muchos primeros de otros grupos. Yo creo que está mal hecho el sistema de competición. Me parece injusto.

- ¿La solidez es la principal seña de identidad de las asturianas?

-En defensa son muy fuertes y luego tienen individualidades muy buenas. Son un gran bloque.

- ¿El éxito del Deportivo Abanca no es solo por su calidad futbolística, sino también por la humana?

-Sí. Hay un vestuario muy bueno. Ya el año pasado lo había, con un equipo nuevo. Quizá podía ser difícil unirnos, al ser todas nuevas y cada una de un sitio, pero hicimos una gran piña y este año se mantuvo con las jugadoras nuevas que llegaron. La verdad es que en el vestuario hay muy buen rollo y no hay problemas.

- Lástima que de las 22 jugadoras que forman la plantilla seis se tengan que quedar fuera para el partido del domingo.

-Sí. Durante la temporada todas tenemos ganas de estar entre las 16 de cada lista. Al ser una plantilla tan amplia y completa, se tienen que quedar varias fuera. Al final, eso enriquece porque la competitividad hace que el equipo mejore.

- Después de jugar contra el Oviedo se incorporará a la selección española sub 19 para disputar en Irlanda del Norte la Ronda Élite del Campeonato de Europa de la categoría, del 2 al 8 de abril, ¿se perderá las tres jornadas finales de Liga?

-No, solo el siguiente partido contra el Sporting. Luego podré estar contra el Victoria y el Friol.

- Y también para el play off , si se clasifican. ¿Se imagina jugando con el Dépor en la Liga Iberdrola la próxima campaña?

-Ojalá. Claro que me gustaría.