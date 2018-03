El Fabril doblega al Pontevedra en Abegondo y regresa al liderato

Ni la amenaza real de que su ascenso quede en papel mojado por la situación del primer equipo ha conseguido que el Fabril se rinda, que baje los brazos. El equipo de Munúa ha conseguido rehacerse en las últimas semanas y acaba de conseguir su tercera victoria consecutiva, en Abegondo, en un derbi ante el Pontevedra. Tras la derrota del Fuenlabrada ante el Toledo (0-2) y a falta del duelo de mañana del Rayo Majadahonda, el triunfo le devuelve de nuevo al liderato, justo una vuelta entera después, ya que lo perdió en el mismo encuentro celebrado el primer fin de semana de noviembre en Pasarón (2-2).





Un gol de cabeza derescató alen un encuentro en el que tuvo que bajar al barro mucho más de lo que hacía pensar la clasificación. El conjunto granate es un histórico que ve de cerca el descenso ay salió a por todas en. Los dos equipos se mostraron intensos y presionaban arriba en la primera parte. El cuadro de, con siete bajas, no explotaba su juego por banda ni se encontraba cómodo con balón. El exdeportivistaera la mayor amenaza visitante.Eldio un pase al frente en la segunda parte y ahí su rival empezó a sufrir su contrincante, a correr detrás del balón. El filial tardó diez minutos en traducir en goles su ventaja sobre el terreno de juego. Una recuperación en la media con apertura deacabó con un centro medido a la cabeza de. El mediapunta no lo desaprovechó,ni vio el remate. A partir de ahí, al segundo equipo blanquiazul quizás le hubiera venido bien un poco de contemporización en su fútbol, pero no fue capaz de maniatar el partido.tuvo el 2-0 con un balón al palo, pero también pudo llegar el empate en una oportunidad desobre la hora. Nada cambió y else acuesta líder.