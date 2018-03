Raúl Albentosa: "Más hacia abajo ya no hay"

Raúl Albentosa espera que la visita del domingo 1 de abril al Wanda Metropolitano sirva para que el Deportivo comience a reaccionar. "Esto del futbol es así. En un día puede cambiar todo. Necesitamos que cambie y necesitamos que llegue ya el partido. Margen ya no hay. Podíamos estar últimos pero más hacia abajo ya no hay. El límite tiene que ser el cuarto por la cola. Hay que intentar sacar los tres puntos en el Wanda y seguir adelante porque quedan nueve partidos", recomendó el central.

Los resultados no acompañan pero él sigue convencido de poder alcanzar el objetivo de la salvación. Para lograrlo, opta por no hacer cuentas sino por centrarse solo en el encuentro más inmediato. "Casi mejor no mirar. Hay que mirar partido a partido y el primero es contra el Atlético. Imposible no hay nada. Creo en este equipo, en este grupo, y vamos a seguir adelante hasta que tengamos opciones", prometió esta mañana en Abegondo.

Albentosa reconoce que preferiría competir este fin de semana, sin Liga por el parón debido a los partidos de las selecciones. "Es verdad que luego se hacen muy largas dos semanas", añadió el defensa del Deportivo, que pasa página tras su gol de la pasada jornada frente a Las Palmas: "Necesitaba una cosa así pero ya no pienso en eso sino en tratar de ayudar en el siguiente partido".