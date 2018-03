Parón eterno para el Dépor

El Deportivo cierra esta semana atípica por el parón liguero tratando de encontrar motivos a los que agarrarse para seguir creyendo en la salvación. Después de catorce jornadas sin ganar, el equipo se arma de valor para intentar romper esa mala racha tan larga en el encuentro más inmediato, el del próximo domingo en el Wanda Metropolitano (20.45 horas). En casa el Atlético todavía no ha perdido en Liga esta temporada, con un balance de diez victorias y cuatro empates. Su estadio es uno de los más difíciles del campeonato, pero el Dépor necesita sumar como sea y por eso tiene ganas de volver a competir cuanto antes, sobre todo después de que el pasado fin de semana se le volviera a escapar el triunfo ante Las Palmas. "Fue otro día en el que otra vez merecimos ganar", indicó ayer Raúl Albentosa, quien hubiese preferido que no hubiera parón porque "dos semanas se hacen muy largas". El último resultado tampoco fue bueno y eso deja a los blanquiazules con "la tensión y el nerviosismo de que llegue ya el partido para intentar sacar ya los tres puntos".

Siete puntos por debajo de los puestos de salvación, que en realidad son ocho por el golaverage desfavorable con el Levante, el Deportivo está en una situación tan crítica, que no puede hacer cuentas ni mirar más allá del compromiso siguiente. Todo pasa por sacar partidos adelante, sin renunciar a ninguno, como recalcó el central valenciano. "Casi mejor no mirar [las cuentas]. Hay que mirar partido a partido y el primero es contra el Atlético. Imposible no hay nada, porque lo he vivido en otros clubes mucho más pequeños en los que les hemos puesto las cosas difíciles a todos los rivales. Creo en este equipo, en este grupo, y vamos a seguir adelante hasta que tengamos opciones", asegura Albentosa.

Por eso tiene ganas de competir cuanto antes, para poner todo de su parte en busca de ese ansiado resultado positivo que encienda una pequeña luz de esperanza en este gris horizonte. "Esto del fútbol es así. En un día puede cambiar todo. Necesitamos que cambie y necesitamos que llegue ya el partido. Margen ya no hay. Podíamos estar últimos pero más hacia abajo ya no hay. El límite tiene que ser el cuarto por la cola. Hay que intentar sacar los tres puntos en el Wanda y seguir adelante porque quedan nueve partidos", añadió el autor del gol del empate frente a Las Palmas.

Los problemas físicos de varios futbolistas importantes, junto a la ausencia de los internacionales Celso Borges y Fabian Schär, han condicionado durante la semana la planificación de Clarence Seedorf, que ha tenido que echar mano de más canteranos que de costumbre. Según Albentosa, estos días han servido para "ponernos bien físicamente e ir mentalizándonos para la semana que viene". Es importante la frescura física pero también la mental, y en ese sentido el técnico holandés "transmite mucho". "Te puede hacer cambiar la panorámica de cómo lo ves tú en un minuto", explica el defensa blanquiazul, uno de los doce futbolistas de campo que Seedorf tuvo a sus órdenes ayer en Abegondo, donde dirigió la última sesión de trabajo de esta semana. La plantilla descansa hoy y mañana, a las 18.00 horas, regresará a la ciudad deportiva para reanudar los entrenamientos de cara al encuentro del próximo domingo en el campo del Atlético.