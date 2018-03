Sigue en directo el Deportivo Abanca-Oviedo

►16:50 horas. Es muy probable que el Dépor salga hoy con tres defensas, en breve cuándo empiece el partido os contaremos la disposición del equipo sobre el terreno de juego.



►16:40 horas. Quedan 20 minutos para que arranque el partido y Ponte dos Brozos está prácticamente lleno. La grada principal, a rebosar, y al fondo ya no le queda nada.



►16:30 horas. El Dépor no ha perdido ni un partido esta temporada, solo un empate en Santander. Ganó incluso el duelo de la primera puerta en Oviedo (0-1). Ya calientan los dos equipos sobre el césped de Arteixo.



►16:20 horas. 750 personas es el aforo de Ponte dos Brozos. Estará lleno, se cotizan las invitaciones. Habrá 100 personas venidas desde Oviedo.



►16:10 horas. Ya hay once del Dépor: Malena, Tere, Raquel, Iris, Miriam, Lía, Silvia Mérida, Peke, Gaby, Kika y Cris.





?? ONCE | Hoy jugamos con:



1. Cheza

3. M. Méndez

5. Henar

6. Carmen

7. Iglesias

9. Seila

10. Isina

14. Celia

17. Laura

20. Cienfuegos

21. Yoli#VamosOviedo#DéporRealOviedo — Real Oviedo Femenino (@RealOviedoFem) 25 de marzo de 2018

El equipo dese ejercitó toda la semana y ayer tuvo jornada de descanso. Durante toda la liga ha empleado diferentes sistema, a ver cuál utiliza hoy. Después de jugar un partido con el filial y estrenarse la pasada semana con el primer equipo, la venezolanaentra de nuevo en la lista. Es la tercera futbolista de esta nacionalidad en el equipo blanquiazul.son las 16 convocados por, técnico del Dépor, para el duelo de hoy. Se han quedado fueraEn el Oviedo, que está desde ayer en A Coruña, hay 18 citadas: Cheza, Damaris, María, Mery, Iglesias, Seila, Érika, Celia, Yoli, Cienfuegos, Silvia, Carmen, Henar, Paula, Isina, Laura, Clo y Yarima. Su entrenador Pedro Arboleya hará dos descartes antes de comenzar el duelo.En un par de horas arranca el duelo decisivo entre el Dépor Abanca y el Oviedo del Grupo I de Segunda Nacional Femenina. Los dos equipos aspiran a hacerse con la primera plaza, que es la que da derecho a jugar el play off de ascenso a la Liga Iberdrola. El equipo blanquiazul, entrenado por Manu Sánchez, llega líder e invicto al duelo. Le saca dos puntos al Oviedo (hasta la temporada pasada Oviedo Moderno), que solo ha perdido un duelo en este ejercicio y fue ante el propio Dépor en la capital del Principado. Hoy toca recibir al conjunto azul en Arteixo, la casa del equipo coruñés.