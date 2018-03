Andone: "Ojalá baje Dios del cielo y nos dé la oportunidad de salvarnos"

Florin Andone implora a la ayuda divina para que el Deportivo logre remontar en este final de temporada, al que llega con el objetivo de la salvación muy cuesta arriba, prácticamente imposible. "Ya de nada vale decir que nos vamos a salvar. La situación es la que es. Tenemos que hacer muchos más puntos que el Levante. No vamos a mentir a nadie. Vamos a intentar trabajar, ir partido a partido e intentar ganar. No podemos decir otra cosa porque es la realidad. No nos podemos dar por vencidos. Ojalá nos ayude Dios, baje del cielo y nos toque con la varita y nos dé la oportunidad de salvarnos y hacer muchos puntos hasta final de temporada", afirmó esta tarde el rumano en Abegondo tras recibir el premio Estrella Galicia como mejor jugador de febrero.



De cara al partido del domingo contra el Atlético, asegura que el Dépor saldrá "a arriesgar y a intentar llevarnos los tres puntos". "Hasta el empate no nos vale de nada", reconoció el delantero. "Jugamos contra un rival muy difícil, la situación es bastante mala y vamos a ir allí con la mentalidad de ganar, porque no nos queda otra. Quedan nueve partidos y hasta que las matemáticas no digan lo contrario, no vamos a perder la esperanza", añadió Andone.

El delantero, lesionado en un gemelo desde el partido contra Las Palmas, espera reincorporarse al grupo el jueves para estar a disposición de Clarence Seedorf el domingo en el Wanda Metropolitano. "Parece que es menos de lo que pensábamos todos. Creo que voy a llegar. Lo más seguro es que esté para jugar, luego el entrenador decidirá", comentó el internacional sobre su estado físico.