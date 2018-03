Lucas: "Estoy contento de haber venido al Deportivo; siempre lo estaré"

Lucas Pérez aseguró ayer a la TVG que está "contento" de haber regresado al Deportivo, aunque reconoce también que la situación por la que pasa el equipo coruñés supone una gran decepción, tanto para él, para sus compañeros y para la afición blanquiazul.

"Yo estoy muy contento de haber venido al Dépor. Ahora mismo, en la situación en la que estamos, lógicamente nadie está contento con lo que vivimos ni con cómo está yendo las cosas, pero al Dépor siempre estaré encantado de venir, da igual la situación en la que estemos, arriba o abajo. Es un placer vestir la camiseta del Deportivo cada fin de semana", manifestó el delantero de Monelos

También se refirió al comportamiento de los seguidores, que en el último partido en Riazor le silbaron. "Cuando la gente me pita a mí o a otro compañero es lógico que me duela, pero lo hace porque están molestos por las cosas y es la manera que tienen de expresarlo. Los jugadores sentimos que es normal". "El primer decepcionado con cómo me está saliendo las cosas soy yo. Es así, soy una persona, no un robot", recordó.