Ayuda divina para salvar al Dépor

El Deportivo necesita una reacción increíble, algo parecido a un milagro para acabar alcanzando el objetivo de la salvación. Ahora mismo lo ve lejos, lejísimos, siete puntos por debajo del Levante -en realidad ocho, por el golaveraje-, así que toda ayuda es buena para no perder la fe. Incluso la divina, como ayer deseó Florin Andone. El internacional rumano implora al Altísimo para que eche una mano y colabore a remontar en las últimas nueve jornadas. "Ya de nada vale decir que nos vamos a salvar. La situación es la que es. Tenemos que hacer muchos más puntos que el Levante. No vamos a mentir a nadie. Vamos a intentar trabajar, ir partido a partido e intentar ganar. No podemos decir otra cosa porque es la realidad. No nos podemos dar por vencidos. Ojalá nos ayude Dios, baje del cielo, nos toque con la varita y nos dé la oportunidad de salvarnos y hacer muchos puntos hasta final de temporada", afirmó ayer en Abegondo.

Allí recibió el premio Estrella Galicia como mejor jugador de febrero, un galardón que agradece pero que no le consuela por la delicadísima situación del Dépor. Pese a lo difícil que es sumar en el campo del Atlético, Andone es ambicioso de cara al domingo porque "el empate no nos vale de nada". "Es un rival muy difícil y vamos a ir allí con la mentalidad de ganar. No nos queda otra. Quedan nueve partidos y hasta que las matemáticas no digan lo contrario, no vamos a perder la esperanza", añadió el delantero.