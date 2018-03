Cartabia pone el foco en el vestuario

"Los peores fuimos nosotros, por eso algunos entrenadores ya no están". Fede Cartabia no echa balones fuera. Ayer, junto a su tocayo Valverde, compartió algunos minutos con los más pequeños del Campus Mauro Silva y se sometió a un interrogatorio de lo más variado. Ni Mel ni Cristóbal ni Seedorf. El argentino no le restó ni un ápice de culpa al vestuario. "Es mayoritariamente de los jugadores. El técnico nos da unas consignas, pero somos nosotros los que salimos al campo. A principio de temporada, con este equipo, nadie pensaba que fuésemos a estar ahí. Estamos en una situación difícil, en la que nos metimos nosotros mismos. Aun así, todavía hay esperanza", ahondó minutos después ante los periodistas.

El DNI marca su nacimiento en Argentina, pero el extremo deportivista se ha criado futbolísticamente a caballo entre la tierra que lo vio nacer y Valencia. Conoce las dos realidades y ese detalle le hace valorar aún más el estoicismo y el buen comportamiento del seguidor blanquiazul en estos malos momentos: "En el fútbol argentino están todos locos. No me gustaría estar allí en esta situación, sería complicado. Hay que estar muy agradecidos a los aficionados del Dépor, allí no se podría salir a la calle".

"Por los números, por la gente y por nosotros mismos, que lo estamos pasando muy mal". Cartabia es realista, pero el hecho de tener los pies en el suelo no le impide continuar peleando. Él no se rinde, repite como un mantra que "hay que seguir luchando", hasta que las matemáticas no le aparten definitivamente de Primera e incluso hace suyo el leitmotiv de Simeone. "Hay que ir partido a partido. Vamos al Wanda con ganas de llevarnos un triunfo, de conseguir una victoria para brindársela a la afición. No podemos decir que es nuestro último tren. Confío en un buen resultado".

Fede Cartabia se apunta a esa petición de ayuda divina de hace días de Florin Andone. El mensaje del rumano, del entrenador e incluso del argentino es el mismo: no hay que dejar de creer. "La fe no falta. Seedorf nos ha dicho que la tengamos, que creamos en nosotros mismos", asegura antes de hacer una defensa del actual técnico. "Con él hemos mejorado, a pesar de que los resultados no acompañen. Nos ha aportado personal y futbolísticamente. Un día el palo, otro el portero o un penalti. Son rachas, a veces las cosas salen y otras, no".

Cartabia empezó la temporada siendo un fijo y las lesiones le apartaron. Ahora está con ganas de "jugar y ayudar". Quiere ir al Wanda Metropolitano a hacer "un partido perfecto" y traer de vuelta una buena cosecha que suponga el principio de la reacción.

Con molestias

El deseo del argentino se chocó ayer por la tarde con la realidad. Cuando todo parecía a punto para que fuese de la partida y luchase por un puesto en el once inicial blanquiazul para el partido en Madrid, unas molestias en el "bíceps femoral de su pierna derecha", según apunta el club, le hicieron retirarse minutos antes del fin de la sesión vespertina. Los médicos están pendientes de su evolución tras convertirse en duda para el duelo ante el Atlético.