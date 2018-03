Lucas: "Muchas temporadas los que parecen más muertos al final resurgen"

Lucas Pérez mantiene la esperanza de que el Deportivo logre reaccionar para acabar salvándose en las últimas nueve jornadas, algo que ya hicieron en anteriores campañas otros equipos aparentemente moribundos. "Muchas temporadas atrás los equipos que parecían mas muertos al final se levantan, resurgen y salen de ahí. Tenemos la esperanza y la ilusión de salir de ahí. Eso lo tenemos intacto. Anímicamente necesitamos un buen resultado", reconoció el delantero.

Afronta la visita al campo del Atlético "con el mismo espíritu de los anteriores partidos". "No queda otra. Es muy difícil puntuar allí pero vamos con la necesidad de sacar los tres puntos. Nosotros tenemos mucha más necesidad que ellos", añadió. El coruñés se reincorporó ayer al trabajo con el grupo tras superar unas molestias musculares que lo mantuvieron al margen durante varias sesiones de entrenamiento. "Estoy al 100% para el partido, sin ningún problema", garantizó esta mañana en Riazor.

El atacante está centrado en ganar el domingo y no piensa en el resultado del Levante, el rival que marca la frontera con los puestos de salvación. "Cuando salgo al campo no pienso en el Levante, me olvido de todo y lo que me preocupa es ganar. Da igual si el Levante gane o pierda si nosotros no hacemos nuestro trabajo. No sirve de nada. Necesitamos una victoria para que cambie el rumbo. Es lo que necesitamos", recalcó Lucas.