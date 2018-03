Seedorf: "El equipo sigue con ganas, con fuerza y con determinación"

El Deportivo afrontará mañana ante el Atlético en el nuevo Metropolitano un partido que determinará sus opciones reales de permanencia. Del resultado dependerán sus posibilidades de salvación a final de temporada, pero el técnico blanquiazul, Clarence Seedorf, se resiste a definir el compromiso como una "final". "Ya hemos aclarado que final solo hay una", corrigió esta mañana antes de que el Deportivo viajase a Madrid para el encuentro. Esta tarde se ejercitará en la ciudad deportiva de Valdebebas con vistas a un partido en el que podrá contar con Andone, Muntari, Luisinho y Sidnei tras superar sus problemas físicos.

Seedorf, a pesar de que el equipo tan solo ha conseguido tres puntos de 21 posibles bajo su mando, subrayó que jugarán en el nuevo estadio rojiblanco convencidos de sus posibilidades. "Las sensaciones son buenas, el equipo sigue entrenando bien, sigue con ganas, con fuerza y con determinación. No hay ninguna señal de que la gente no crea, todo lo contrario. Seguramente vamos a ser un equipo competitivo", reflexionó.

El holandés insistió en la evolución del conjunto blanquiazul desde su llegada a pesar de los pobres resultados. En ese sentido, dijo, comprende el "pesimismo" que existe entre la afición. "Desde que he llegado el ambiente está pesimista. Lo entiendo porque son muchos años que el Deportivo lleva sufriendo, pero no hay que mirar al pasado. El Dépor ha vivido muchos años de este tipo y no hay motivo para no creer en el equipo mirando con objetividad lo que hemos hecho conmigo. Hemos merecido más", argumentó.

El Deportivo jugará ante el Atlético conociendo el resultado del Levante, el equipo que marca actualmente la salvación, pero Seedorf considera que eso no debería condicionar la actuación de los suyos. "Siempre condiciona un poco, pero siempre digo que tenemos que fijarnos en lo que tenemos que hacer nosotros. No creo que vaya a influir en ese sentido tanto, porque al final lo que tenemos que hacer nosotros sigue siendo igual", manifestó.