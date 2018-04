"El fútbol no fue justo con nosotros, ojalá el domingo pueda por fin serlo"

Cuando menos lo esperaba el juvenil de Rubén Coméndez se juega el campeonato de liga en la última jornada. Necesita ganar y una derrota del Sporting, el Celta también tiene opciones. Con contrato hasta 2021 y "Giroud y Mario Gómez" como referencias, Pedro Martelo (Évora, 1999) es internacional luso sub 19 y el ariete de una generación en la que hay depositadas muchas esperanzas. Analiza su trayectoria y una de las citas del año para la cantera.

-Tras caer con el Sporting en Abegondo, ¿esperaban de nuevo tener una oportunidad así?

-Lo importante era llevarnos los últimos partidos para estar ahí. Podemos ser primeros o terceros, hay que hacer nuestro trabajo. Confiamos en esa última jornada. Ya fuimos a Pontevedra (sexto y rival gijonés) y fue difícil. Ojalá ganemos. El fútbol aún no fue justo con nosotros, ojalá el domingo pueda por fin serlo. Nuestra generación es individualmente la mejor del grupo, pero hay que probarlo en el campo. Somos el equipo más capaz para hacer cosas importantes en la Copa del Rey y en la Copa de Campeones.

-Se refiere a ese día del Sporting y a la eliminatoria de Copa ante el Sevilla de hace un año, ¿no?

-Claro, fue una pena, pero a nosotros nos gusta soñar en grande.

-¿Cómo es su fútbol?

-Soy un delantero que ayuda mucho al equipo cuando estamos sufriendo y que sabe bien cuando hay que tirar un desmarque o dónde hay que estar en el área, dónde va a caer el balón. Eso es lo que me define.

-¿Cómo surgió la posibilidad de venir al Dépor?

-Fue una sorpresa. Llegaba al final de la temporada en el Benfica, no había tenido minutos y ya me buscaba algo. Cuando surgió lo del Dépor, me pareció interesante. El proyecto que tenían para mí, la confianza que depositaban fue lo que me llamó la atención. Me conocían, no del todo. Fue una oportunidad casi a ciegas.

-¿Ya se adaptó a A Coruña?

-Sí, ahora también con el idioma. Ya estoy acostumbrado a hablar español y siento que tengo más el cariño de la gente, que les gusto. Ayuda mucho dentro y fuera del campo

-¿Por qué Pedro Martelo?

-Mi nombre es Pedro Alves Correia, pero Martelo es uno de los apellidos de mi madre. Siempre fui O Martelo, porque tengo un primo de 26 años (Vitor Martelo que ahora juega en el Oystese noruego), que me llevo muy bien con él. Cuando yo era pequeño, él era conocido en mi ciudad, jugaba muy bien y me hablaban muchísimo de él y yo era conocido como el primo de O Martelo. Yo quería ser O Martelo, quedó por eso.

-¿Cuáles fueron sus primeros pasos en el mundo del fútbol?

-Empecé con cuatro años en el Lusitano, un equipo de Évora. Practicaba todos los deportes. El que más me gustaba, junto al fútbol, era el balonmano. Hasta que me fui a Lisboa entrenaba un día cada uno y el sábado jugaba uno y el domingo, otro. Ayuda a coordinar y a potenciar capacidades. Siempre jugué allí, aunque fui a entrenarme con Sporting, Porto y Benfica y a este último fue al que me acabe yendo. Me marché de casa con 13 años, no con 16. Me costó más que venir a A Coruña hace unos meses. Era la primera vez y dejaba todo: familia, amigos... Las personas creen que los futbolistas solo nos entrenamos, pero hacemos sacrificios, estamos aquí por algo.

-¿Nota que ha crecido?

-Sí, claro. En el Dépor he aprendido otras maneras de aprovechar mis cualidades. Llegué con una idea y me llevé una sorpresa, ahora soy otro jugador. Antes para mí ser delantero era solo meter goles y aquí aprendí que tenía que ayudar más al equipo. Por ejemplo, cuando estamos apretados, tengo que quedarme con los balones arriba. Yo allí no era así, me movía más en el área.

-¿Hay materia prima en el juvenil para que algunos lleguen?

-Calidad tenemos muchos, pero hay que trabajar y aprovechar las oportunidades. A veces es más una cuestión de mentalidad que de clase.

-Equipo e individualidades...

-Claro. Ricardo (Benjamim) tiene buenas condiciones; lo admiro porque trabaja mucho. Es normal que la gente hable de Yago (Gandoy). Está todo el rato corriendo y peleando; eso destaca. Además, tiene calidad. Mujaid es potente, le da mucho trabajo a los delanteros. Y también se lo doy yo a él en los entrenamientos (se ríe). Ortuño es de los más listos que he visto. Y hay más...

-Ya jugó con el Fabril. ¿Podría estar jugando en esa categoría?

-Eso es como lo entienda el club, yo estoy aquí para hacer mi trabajo. Voy a dar lo mejor tanto en el Fabril como en el juvenil. Hay más ritmo en el filial, donde espero pelear el año que viene por un puesto. El primer equipo, para dentro de unos años.

-En Portugal hay gente de su quinta como Rafa Leão que ya debutó en la élite. ¿Tiene prisa?

-No. El Dépor ya me ha dado mucho con la oportunidad que me concedió. Estoy muy agradecido.

-¿Cómo ve el t rabajo de cantera del club en estos momentos?

-No conocía muy bien lo que se hacía antes, pero está evolucionando. El Dépor ahora no puede; no llegó el momento porque el primer equipo está en una fase que no admite muchas pruebas. Cuando se dé la oportunidad, va a apostar por la cantera.

-¿Esperan presencia de aficionados el domingo en Abegondo?

-Nos gusta siempre tener el apoyo de la gente. Cuanta más gente, mejor; nos motiva mucho.