Juanfran: "Si no se gana en Bilbao, no merece la pena hacer cálculos"

Juanfran Moreno destacó esta tarde la importancia de la victoria lograda el viernes contra el Málaga a pesar de que el triunfo del Levante mantiene muy alejada la permanencia. "Ganar te hace ver que puedes volver a hacerlo, por qué no ganar al Athletic", manifestó el defensa deportivista. Las posibilidades de salvación pasarán ahora por lo que ocurra el sábado en el nuevo San Mamés, según reconoció el lateral. "Hay que ganar sí o sí, con la racha que ha cogido el Levante nos está dejando contra las cuerdas", reflexionó Juanfran.

Si no se consigue ganar ante el Athletic, argumentó esta tarde el defensa antes del entrenamiento, las cuentas no servirán de nada. "Ganar al Bilbao, si no se gana al Bilbao no merece la pena hacer cálculos", manifestó en referencia a los puntos que necesitaría el Deportivo para esquivar el descenso.

Juanfran no cree que una derrota en San Mamés condene al conjunto blanquiazul, pero complicaría todavía más sus opciones. "Hay que ser realistas, luego nos quedan partidos muy complicados", razonó.