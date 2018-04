Trivote en reconstrucción para Bilbao

Clarence Seedorf no podrá dar continuidad el sábado en Bilbao al once inicial con el que el pasado viernes logró su primera victoria desde que se hizo cargo del Deportivo. En San Mamés no estará Guilherme, que vio la décima amarilla frente al Málaga y, por lo tanto, tendrá que cumplir un partido de sanción. Sin el brasileño se rompe el trivote que el técnico estrenó ante el Atlético y que luego repitió contra el colista, con Pedro Mosquera por delante de la defensa, flanqueado a la derecha por Guilherme y a la izquierda por Sulley Muntari. Celso Borges y Fede Valverde competirán durante la semana por hacerse con un hueco en la alineación. Bastantes menos opciones de convencer a Clarence Seedorf tiene el otro posible recambio natural para esa demarcación, Michael Krohn-Dehli, fuera de la últimas convocatorias por decisión técnica.

Borges jugó la segunda mitad entera frente al Málaga. Entró por Muntari tras el descanso después de que el africano completara una primera parte muy discreta, según reconoció luego Seedorf públicamente. "Ha jugado mal, como pasa algunas veces", comentó sobre su excompañero en el Milan, al que también tuvo a sus órdenes durante su breve etapa al frente del conjunto rossoneri. Ese bajo rendimiento, a juicio del entrenador, no tuvo que ver con la posición de Muntari en el campo, ligeramente escorada. "Jugó mal con balón varias veces porque no jugó bien, y punto. No pasa nada. La próxima semana va a jugar otra vez, probablemente. No hay problema", añadió Seedorf en su explicación.

Al técnico le gusta cómo le sienta a su equipo la nueva disposición táctica, con esos tres centrocampistas por delante de los cuatro defensas, y un ataque con mucha libertad de movimientos para que Emre Çolak pueda enlazar tanto con Adrián López como con Lucas Pérez. Estrenó ese dibujo en el Wanda Metropolitano, donde el Deportivo ofreció una buena imagen y acumuló méritos suficientes para haber arañado al menos un punto. Ante el Málaga Seedorf volvió a apostar por el mismo sistema e idénticos protagonistas, con la única novedad de Navarro por el sancionado Luisinho, quien ahora vuelve a estar disponible.

Tras la victoria del pasado viernes lo más probable es que el holandés confíe de nuevo en el mismo bloque, matizado por el recambio que elija para el sancionado Guilherme. Borges es el principal candidato a sustituirle, sobre todo por el mayor ritmo de competición que tiene en sus piernas en comparación con Valverde, que sale de una lesión y no juega desde el pasado 12 de febrero, cuando tuvo que pedir el cambio en el tramo inicial del encuentro ante el Betis el día del debut de Seedorf como entrenador del Deportivo. El uruguayo fue novedad en la lista para recibir al Málaga, pero no tuvo minutos.