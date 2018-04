Hugo Díaz alcanza la Championship

Con Nuno, Jokanovic y José Sambade inmersos en la lucha por el ascenso, la segunda división inglesa es desde el martes un poco más deportivista y coruñesa. Hugo Díaz, canterano blanquiazul y hasta hace meses jugador del Silva, disputó la última media hora del duelo entre el Preston North End y su club, el Leeds United, realizando así su debut en el fútbol profesional y en la Championship. El central de Monte Alto, de 21 años, seguía así el camino emprendido por Sito Castro o Lucas Pérez y hacía un poco más profunda la huella del balompié de la ciudad en las islas. "Solo lo vivido esa noche compensa todos los esfuerzos, sufrimientos y dificultades que he podido tener. Ha valido la pena. Aunque la gente no lo pueda creer, es el premio a mucho trabajo. Es algo que voy a recordar siempre", afirmaba ayer por la mañana aún sintiéndolo y degustando su conquista en Deepdale, uno de los templos británicos, con 143 años de historia.

"Tenían dos centrales lesionados y no me dejaron viajar con el equipo sub 23. Ya imaginaba que iría convocado", avanza, mientras reproduce los instantes de tensión de un debut algo acelerado. "Estaba en el banquillo y no me lo esperaba porque siempre es más difícil que entre un central. Pontus (Jansson) se lesionó en la jugada del gol (2-1 en contra) y tuve que salir. El técnico (Heckingbottom) me dijo que lo hiciera como yo sé, que estuviera tranquilo. A veces pasas más nervios fuera, en tu cabeza, que una vez en el campo. Quería tener minutos y estrenarme. Y cuando lo logras, piensas en ti, en todo, en que tienes que ir con calma y adaptarte rápido. No es fácil salir así, pero estoy bastante contento".

No ha pasado ni un año desde que vio que era el momento de dejar el Dépor y buscar otro camino. Se acababa su cesión en el Silva y en Abegondo le ofrecían de nuevo una salida a préstamo a un Tercera. Decidió que no era el camino, apareció la propuesta del Leeds para integrarse en su estructura de cantera y no dudo en echarse el petate al hombro. Abril de 2018 y acaba de asomar la cabeza por el primer equipo. El tiempo empieza a darle la razón, aunque haya habido vicisitudes en el trayecto: "Al principio es normal que me costase. Es un fútbol distinto, no tienes a la familia... Las cosas cambian, pero me adapté bien. Hubo un momento clave que fue cuando me lesioné. A partir de ahí me dije que tenía que ir para arriba. Sufrí una pequeña rotura del ligamento lateral interno de la rodilla y estuve seis semanas fuera, podía haber sido más grave".

Él aún se ve "jugador del equipo sub 23", pero ante la avalancha de bajas atrás, la prensa inglesa no descarta que vaya a ser titular en la visita mañana al Aston Villa en Villa Park, escenario de una de las grandes conquistas del Dépor. Le queda otro año más de contrato y, por ahora, solo quiere vivir el presente y disfrutar: "A nuestro estadio (Elland Road) van 33.000 personas por partido. Es un fútbol más físico, de ida y vuelta. Para mí y para los aficionados es muy bonito. En esta liga hay equipos de mucho nivel, podrían estar en la Premier".