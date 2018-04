Seedorf: "No pienso en el Levante, pienso en el partido del Dépor"

El Deportivo afrontará mañana en San Mamés otro partido determinante para apurar sus opciones de permanencia. Los blanquiazules necesitan una victoria para presionar al Levante, que esta jornada visita el campo del Atlético. El técnico deportivista, Clarence Seedorf, no cree sin embargo que se deba prestar atención a lo que haga el máximo rival por la salvación. "No pienso en el Levante, pienso en el Dépor y en que tiene que hacer su partido mañana. Después ya veremos lo que pasa en los demás campos", manifestó el holandés.

Seedorf reconoció que el equipo se enfrentará al Athletic presionado por su situación, pero al mismo tiempo animado por la victoria lograda la semana pasada ante el Málaga. "Vivimos con mucha serenidad y objetividad cada partido, intentando crear las condiciones para llegar con la tensión justa. Lo estamos consiguiendo y haber conseguido una victoria en casa ayuda en este aspecto", razonó.

El Deportivo visitará San Mamés con varias bajas, a las que se ha sumado esta tarde la de Sidnei. El brasileño no se ejercitó junto a sus compañeros en la última sesión antes del encuentro debido a las molestias musculares que arrastra. "No tiene ninguna lesión, pero está en riesgo de lesionarse. Lleva todo el año con cosas y ha jugado mucho últimamente. No puede jugar porque tiene molestias de músculos tensos. No vamos a arriesgarlo un partido para perderlo para los demás", explicó Seedorf.