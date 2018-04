"Pensar en el año que viene no beneficia; a final de temporada ya se verá"

Álex Bergantiños está disfrutando de una temporada idílica en el Sporting de Gijón, donde el centrocampista coruñés está cedido por el Deportivo. El equipo asturiano es líder de Segunda con 64 puntos, los mismos que el Rayo Vallecano, que es segundo. En caso de ascenso, Álex tiene la opción de continuar en el cuadro de El Molinón; sin embargo ayer prefirió no hablar sobre el futuro. "A final de temporada se verá. Quiero vivir el corto plazo y disfrutar el momento. Pensar en el año que viene no beneficia", señala el centrocampista.

Esta temporada ha ido de menos a más en el Sporting, y ha encontrado una regularidad que le ha convertido en un jugador fijo para Baraja. "Estoy muy contento y con confianza tras dos años sin jugar mucho" durante su última etapa como futbolista deportivista, reconoce Álex Bergantiños. Blanquiazul de cuna, el futbolista de la Sagrada Familia está centrado en alcanzar el asenso con su actual equipo, pero también pendiente de la suerte del Deportivo en la recta final del curso.

"Estamos en un pañuelo tres equipos, el ascenso parece que es cosa de tres, pero puede cambiar rápidamente, si gana el Cádiz porque se mete en la pelea. Hemos llegado a una posición privilegiada, nos quedan cuatro salidas muy complicadas y es una oportunidad buenísima de dejar al Cádiz descolgado si sacamos adelante el partido en el Carranza". Álex muestra en un mismo discurso la ambición y la prudencia que mueve al sportinguismo en estas últimas siete jornadas. El líder de Segunda tiene claro que debe evitar cualquier tipo de confianza y relajación pese a la buena dinámica que atraviesa desde el derbi asturiano, con ocho triunfos seguidos y diez jornadas sin perder.

El domingo en el Carranza se medirán dos equipos separados por siete puntos, pero con un objetivo común: el ascenso. "Es un partido complicadísimo ante un rival muy poderoso en su campo. El Cádiz es el equipo menos goleado de la categoría, es un rival muy incómodo, que tiene velocidad, defiende muy bien y no le importa ser dominado en momentos durante los partidos", explica Bergantiños sobre el partido que se encontrará el Sporting el domingo en el Carranza.

Para Álex la clave en este tramo final es "ser humildes", ya que a su juicio "la categoría da vueltas rápidamente". Y el jugador echa la vista atrás para recordar cómo vivió dos ascensos con el Deportivo. "Una vez subimos con récord de puntos y otra con muy pocos. Cada año es diferente y las dinámicas también. Lo más importante es llegar bien posicionado al final de liga", advierte antes de señalar que no tiene preparada la calculadora para saber la cifra de puntos necesaria para subir: "No sabemos en cuantos puntos estará el ascenso directo, no sirve de nada hacer cuentas a largo plazo".