Los milagros también se agotan

Hay quien cree que el Deportivo lleva demasiado tiempo coqueteando con el desastre, insistiendo durante las cuatro últimas temporadas en unos errores que han terminado desembocando en la delicadísima situación en la que se encuentra inmerso ahora. Luisinho, lateral izquierdo del equipo y el jugador que más campañas acumula de la plantilla (cinco), es uno de ellos. El empate en Leganés deja al equipo a seis puntos de la permanencia a la espera de lo que haga el Levante el lunes frente al Athletic y con escaso margen de maniobra para esquivar el descenso. Así lo asume el portugués, que no confía ni siquiera en un "milagro" como los que se materializaron en cursos anteriores. Serían ya demasiados, razona el defensa, que apunta a otros motivos para explicar la deriva en la que se instaló el club.

"Vamos a pelear hasta el final, pero somos realistas y sabemos que la situación es difícil. Los milagros no suceden siempre, y aquí ya hubo algunos", resumió ayer Luisinho sobre la situación en la que les ha dejado el empate en Butarque. "Solo valía ganar", recordó el lateral, y no se pasó de un empate que compromete más si cabe las opciones de jugar el curso que viene en Primera.

Las matemáticas aún conceden alguna oportunidad a los deportivistas, que se agarran a esas posibilidades. Lo hace también el presidente, Tino Fernández, que apela a las opciones que todavía conservan los blanquiazules para esquivar el descenso mientras se responsabiliza de la situación del equipo. A algunos, sin embargo, les parece que eso llega tarde. A Luisinho, por ejemplo. "Es muy fácil decir culpables ahora. Esto no se podía permitir, y se permitieron muchas cosas aquí", deslizó.

Al portugués, indultado por la directiva tras varios episodios de indisciplina, le resulta familiar esta situación. Ya la vivió en sus tres temporadas anteriores con el equipo en Primera y da a entender que no se extrajeron enseñanzas de aquellas campañas sobre el alambre. "Esto no es de ahora, llevo cuatro años y no es de ahora. Ahora decir quién es culpable no sirve de nada. Lo que vale es hacer las cosas bien y no lamentarse. La gente no tiene que lamentarse ahora, tiene que hacer el trabajo que hay que hacer y cada uno en su área", recomendó. "No es normal que estemos cuatro años seguidos peleando por no bajar. Tenemos una buena plantilla para seguir en Primera División, pero eso no llega, tiene que haber otras cosas para quedarse en Primera. Siempre dije que cuando juegas con fuego, un día te vas a quemar. Y este año es el que podrá tocar. Todos los años ha sucedido lo mismo y este año te puede tocar bajar. Y la realidad es esa, no es otra", insistió.

El descenso, según el portugués, sería un colofón amargo que no se supo esquivar. "Es triste por el club que es, por esta ciudad en la que gusta el Deportivo y triste por todas esas circunstancias. Pero decir quién es el culpable ahora no vale de nada", lamentó.