Seedorf defiende con datos el esfuerzo y la profesionalidad de sus jugadores

Clarence Seedorf defiende con estadísticas la profesionalidad y la entrega de sus futbolistas. Es su manera de manifestar su desacuerdo con los aficionados que cuestionan el esfuerzo de sus jugadores. El pasado viernes, tras el empate del Deportivo en Leganés, mantuvo una conversación con seguidores blanquiazules desplazados a Butarque y varios se quejaron de que el equipo no corría. El holandés les prometió demostrar con números que esa afirmación era falsa. "Mañana voy a publicar lo que corren nuestros chicos", les anunció. Cuatro días después, ayer por la tarde en Abegondo, cumplió su palabra y promovió un encuentro informal con los periodistas, a los que trasladó algunos datos físicos que los clubes manejan internamente y raramente ven la luz. Desde su llegada el Dépor es el quinto equipo de la Liga que promedia más distancia total recorrida (110.624 metros) y el cuarto que más trayecto esprinta (3.220).

El técnico se apoyó en esas estadísticas para defender la total entrega de sus hombres. Entiende que se les puede criticar por jugar mejor o peor, por tener mayor o menor acierto, pero nunca por no dejar todo lo que tienen en el campo. Para ello, se apoyó en los datos de Mediacoach -la herramienta estadística oficial que nutre a todos los clubes para sus informes y análisis- referidos a once de los doce partidos que el Deportivo disputó con él al frente. Todos, salvo el del pasado viernes en Butarque, que todavía no está incorporado a la base de datos. Para abundar en sus explicaciones le acompañó ante los medios de comunicación Rafael Martín Acero, responsable de los Servicios de Apoyo al Rendimiento del Fútbol (SARF) del Deportivo.

En esa franja de once partidos entre las jornadas 23 y 33, el equipo coruñés es el quinto equipo de Primera que más distancia total recorre, solo superado por la Real Sociedad (113.994), el Leganés (112.724), el Athletic (111.631) y el Betis (111.466). Además, es el cuarto que más metros promedia a alta intensidad, por encima de los 24 kilómetros por hora. En ese ranking de distancia al esprint los únicos que superan al Dépor son el Leganés (3.403), el Valencia (3.345) y el Madrid (3.222). El Celta cierra ambas estadísticas porque solo se contabilizan los partidos jugados a domicilio, ya que Balaídos no dispone de este sistema de medición. Por lo tanto, para la suma total tampoco se tienen en cuenta los datos de los equipos que ya jugaron en Vigo como visitantes. Seedorf, que permitió que los periodistas siguieran a pie de campo la sesión de ayer en Abegondo, defiende que el equipo ahora no solo corre más, sino también mejor. Desde su llegada, la media por partido y jugador es de 11.200 metros, 600 más que en las 22 jornadas anteriores.