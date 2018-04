El plan será del director deportivo

En el Deportivo hay un proyecto de lo que puede ser la planificación deportiva de la temporada 2018-19, con el equipo en Segunda División, aunque las matemáticas aún no lo confirmen y afirmarlo parezca que sea una especie de tabú. Una vez se certifique algo que es una muerte anunciada, que podría suceder incluso mañana si el Levante le gana al Sevilla en el Ciutat de València, el consejo de administración tendrá que empezar a explicar en que se basa el planteamiento del nuevo curso. Todo pasa por la incorporación del nuevo director deportivo, el que será el encargado de decidir sobre la plantilla y, especialmente, sobre la elección del nuevo entrenador.

Tino Fernández había asegurado en su última comparecencia pública que el nombre del máximo responsable deportivo de la entidad se conocería a partir de la segunda quincena de abril, pero la decisión podría dilatarse unos días más toda vez que hay varios candidatos "muy atractivos", según una fuente cercana al club. Profesionales con un equipo que detentan un control "interesante" del fútbol español, pero también del fútbol internacional. "Unos más centrados en Europa y otros que controlan mejor el fútbol suramericano", añade dicha fuente.

En la plaza de Pontevedra guardan silencio sobre todo lo que afecte a la planificación futura. "Todo pasará por lo que decida el director deportivo", afirman. Entre sus funciones estará hablar con los 18 futbolistas que tienen contrato, tratar con los cedidos y decidir si alguno de los futbolistas que militan en el Fabril pasará a integrar definitivamente la primera plantilla. En principio no es lo mismo que el equipo milite en Primera a que lo haga en Segunda, aunque la realidad habla claro de cuál será el espacio que ocupe el Deportivo la próxima temporada, a pesar de que los futbolistas y el entrenador, Clarence Seedorf, traten de aferrarse a una esperanza.

La figura del director deportivo será clave, por lo tanto, en las próximas semanas, que es cuando se configurará la plantilla de la temporada que viene, pro también será determinante a elección del entrenador. Hay técnicos que valoran el trabajo de Seedorf desde su llegada más allá de los resultados, porque la función de un entrenador no se pude valorar por solo dos meses. Así, dentro del Deportivo hay técnicos que verían de buen grado que el holandés continuase la próxima temporada. "Transmite confianza, imagen y conocimientos, aunque le falten ciertas tablas", aseguran. "A veces parece que habla más como futbolista que como entrenador", añaden.

Los jugadores solo tienen palabras de elogio para el entrenador actual, pero él también tendrá que decidir, siempre y cuando desde el club estén interesados en su continuidad. Es una situación muy similar a la que le tocó vivir a Gaizka Garitano, la principal apuesta de futuro del consejo de administración, del que todos los futbolistas hablaban maravillas, incluso tras su marcha. El resumen de las opiniones de los jugadores que estuvieron a las órdenes del ahora entrenador del Athletic B es muy simple. "Tuvo muy mala suerte; tuvimos muy mala suerte". Con Seedorf parece suceder algo parecido. "Empezamos a ganar muy tarde", recordó anteayer Guilherme, que puede llegar a significar que el holandés llegó demasiado tarde.

Por eso no sería descartable su continuidad, siempre y cuando esté dispuesto a dar un paso atrás, en cuanto a la competición, para seguir creciendo como técnico. La continuidad de Seedorf no va a depender del dinero, aseguran fuentes próximas a la plaza de Pontevedra. "Quiere ser entrenador y sabe que tiene que formarse". Su idea parece estar clara, como dijo la pasada semana, "lo importante en el fútbol no es ganar, sino cómo se gana". Si no es literal, el significado viene a ser el mismo. Algo parecido a lo que transmite Pep Guardiola, como antes lo hizo Johan Cruyff, y la mayoría de los técnicos procedentes de la escuela de los Países Bajos. De todas formas, la decisión sobre su posible continuidad y la configuración de la plantilla dependerá del nuevo director deportivo, cuyo nombre puede ser anunciado en breve. Cuestión de matemáticas.

Y es que los números también influirán sobremanera a la hora de configurar el equipo, aunque sea en Segunda, porque en el caso de descenso el Deportivo perderá capacidad económica. El presupuesto estará lejos de los 43 millones de este año, aunque vaya a ser el segundo equipo con más recursos de la categoría de plata, por detrás del Málaga. Inicialmente dispondrá de una ayuda por el descenso de unos 15 millones de euros como máximo, a los que habría que añadir otros ocho por derechos televisivos -depende en gran medida del número de partidos televisados- y a todo ese dinero hay que incluir el que pueda obtener por el traspaso de los futbolistas que estén dispuestos a pagar la cláusula de rescisión para romper el contrato.

El pensamiento está en Segunda División, pero futbolistas técnicos y dirigentes pretenden no despertarse hasta el último momento para seguir disfrutando de un sueño que más que soñarlo es de esos que simplemente se roncan, que decía Jardiel Poncela.