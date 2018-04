Un descenso por fechar

Con doce puntos todavía por los que pelear, el Deportivo trata de prolongar lo máximo posible sus remotas opciones de salvación, que se esfumarán definitivamente esta misma noche si el Levante es capaz de amarrar los tres puntos ante el Sevilla. El triunfo local en el Ciutat de Valencia significará la permanencia virtual de los granotas y, por consiguiente, el descenso del Deportivo. En ese caso estará en Segunda antes de afrontar su encuentro frente al Barça, aunque todavía no de forma matemática por la diferencia de goles, favorable a los de Paco López por dieciséis tantos.

El domingo, por tanto, es cuando por primera vez podría consumarse la pérdida de categoría del Dépor, al que le quedarían por delante otros tres encuentros, frente a Celta, Villarreal y Valencia, sin ningún objetivo por el que pelear. Salvo improbable machada blanquiazul y hundimiento granota, el conjunto de Clarence Seedorf no llegará vivo a la última jornada, al contrario que en las dos caídas anteriores, en 2011 y 2013.

Se trata de un descenso prácticamente cantado desde hace tiempo, al que solo falta ponerle la fecha definitiva. Lo más probable es que el día fatídico sea este mismo domingo o el sábado siguiente frente al Celta en Balaídos. Las opciones de salvación son mínimas, prácticamente nulas, pero los futbolistas del Deportivo tienen la obligación de seguir luchando y no dejarse ir. Todos sueñan con que se dé una de esas extrañas carambolas, que solo se producen cada mucho tiempo, para retrasar el funesto desenlace y poder llegar vivos a la última jornada en Mestalla.

La realidad de la situación actual -nueve puntos de desventaja, diez con el golaveraje, a falta de doce por los que pelear- invita a pensar en que la condena del Deportivo se ejecutará con varias jornadas de antelación, al contrario de lo que sucedió en sus anteriores dos descensos.

El 21 de mayo de 2011 el equipo entonces dirigido por Miguel Ángel Lotina llegaba a la última jornada fuera del pozo gracias a su empate de la semana anterior en el Camp Nou (0-0). Ese punto, el 43, le hizo afrontar el encuentro definitivo, ante el Valencia en Riazor, dependiendo de sí mismo para renovar su billete en Primera. Solo le valía ganar para no depender de otros resultados. Los chés no se exprimieron, pero el tempranero gol de Aduriz (m.4) nubló al Dépor. No solo fue incapaz de marcar sino que encajó un segundo tanto, de Soldado en el 94. Con el empate le habría bastado para salvarse, pero la ansiedad lo acabó condenando.

Igual de dramático fue el colofón dos años después, el 1 de junio de 2013. Fue una campaña que empezó torcida, con José Luis Oltra al frente, y que empeoró en los seis partidos que dirigió Domingos Paciência hasta su espantada tras el duro 0-3 en Riazor frente al Granada. El Dépor parecía desahuciado, pero se reanimó con la llegada al banquillo de Fernando Vázquez. Tanto, que acabó saliendo de los puestos de descenso. Era decimoséptimo tras la jornada 37. En la última, contra la Real Sociedad, solo le valía ganar para no depender de los marcadores de otros campos. Los donostiarras se jugaban un puesto en la Champions y no fallaron: vencieron 0-1 en Riazor gracias a un gol de Griezmann. Cinco años después, el Deportivo llega moribundo a las últimas cuatro jornadas de Liga, casi sin esperanzas por acabar evitando otro desastre.