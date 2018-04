El Fabril asalta el Baltasar Pujales y se gana jugar el play off de ascenso

Salvo que algún movimiento federativo lo impida o que el propio club renuncie, el Fabril es desde esta tarde equipo de play off de ascenso a Segunda tras imponerse con autoridad 0-2 al Rápido de Bouzas, quinto clasificado y una de las revelaciones de la temporada. Luis Fernández era por fin titular con los blanquiazules después de infinidad de problemas físicos y su presencia se notó anotando el primer tanto de penalti y asitiendo en el segundo a Uxío, de nuevo goleador. El equipo de Munúa llegó con muchas ganas al duelo y, de hecho, fue titular Mujaid, una de las grandes esperanzas de la cantera, pero aún perteneciente al equipo juvenil. Jorge Valín fue otro de los no habituales que fue alineado. El equipo blanquiazul hizo sus dos tantos en la primera parte y tuvo que resistir en la segunda. Ahora mismo se coloca segundo, a punto del Rayo Majadahonda, que sigue siendo líder. No renuncia a acabar la liga como primero.