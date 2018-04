"Los milagros suceden"

Clarence Seedorf entonó ayer "la misma canción" que lleva repitiendo desde que se hizo cargo del Deportivo, la del optimismo máximo para no darse nunca por vencido antes de tiempo. Es consciente de la situación terminal en la que está el equipo coruñés pero, a su juicio, aún hay opciones reales de permanencia porque "los milagros, en la vida, suceden". El holandés puso como ejemplo una dura experiencia que le ha tocado vivir en primera persona esta semana: "Perdí a un amigo de 37 años ayer [el viernes] por la mañana. Hasta ayer [el viernes] teníamos fe en que se pudiera recuperar. Creíamos que se podía recuperar. Podéis entender que no voy a tirar la toalla antes de estar muerto", afirmó el técnico, que ha vivido una semana especialmente delicada, "la más difícil después de las primeras" de su etapa en el Deportivo.

"No vamos a tirar por la ventana el trabajo y la ética profesional simplemente porque haya una situación complicada. Vamos a seguir nuestro camino -prometió Seedorf-. Desde que llegué todo el mundo hace cuentas. Las matemáticas no nos han matado todavía. Vamos a seguir en la misma línea y no vamos a cambiar de actitud, ni ahora ni después".

Cuatro equipos con 40 puntos

Esas remotas posibilidades matemáticas de las que habla Seedorf pasan por sumar los doce puntos que quedan en juego para finalizar la Liga con 40, los mismos que ahora tienen otros cuatro equipos que ya jugaron en esta jornada: Athletic, Espanyol, Leganés y Levante. Con que ellos sumen un punto en los tres encuentros que les faltan, ya serían inalcanzables. Con Athletic y Leganés el Dépor tiene el golaveraje particular ganado; con el Espanyol lo tiene perdido; y con el Levante lo tiene empatado, pero el general es claramente favorable a los granotas, por 17 goles de diferencia.

Las cuentas nunca saldrán si el equipo coruñés se deja algún punto de aquí al final, así que debe ganarlo todo, empezando por el dificilísimo duelo de hoy frente al líder. "Hay que hacer un partido perfecto", argumenta el entrenador, que elogió a la gran estrella culé: "Se puede parar al Barcelona, pero no a Messi. Puede regatear a cinco".