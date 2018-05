Adrián quiere "terminar de la mejor manera posible"

La rueda de prensa que tenía previsto ofrecer esta semana el presidente del Deportivo, Tino Fernández, se pospone hasta la próxima, después del derbi gallego

Adrián López espera que el Deportivo sea capaz de ganar al Celta para empezar a levantarse anímicamente tras el descenso. "Sería importante para toda la gente deportivista y para todos nosotros. El año no ha sido el esperado. Sería una alegría dentro de esta decepción. Ojalá podamos hacer un gran partido en Balaídos. Por nosotros, por el escudo y por la afición, hay que salir como si nos jugásemos la vida. La gente está con el ánimo de terminar de la mejor manera posible", afirmó el atacante.

El asturiano ya sufrió el descenso de 2011 con el Deportivo. Siete años después vuelve a perder la categoría. "Son dos desgracias muy grandes. No pensaba que pudiera volver a pasar", afirmó Adrián, que siente una "pena tremenda" por "volver a vivir esta situación".

A final de temporada volverá al Oporto, con el que tiene contrato. Sobre un posible retorno al Dépor para jugar en Segunda, prefiere no pronunciarse. "No voy a meterme mucho en eso. Mi equipo es el Oporto. Tengo que volver. No sé muy bien lo que va a pasar", añadió el asturiano.

